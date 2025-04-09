В Ленинском районе Челябинска организуют движение трамвая на время ремонта путей

С 12 апреля внутри Ленинского района в Челябинске будет организовано движение трамвая №12. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«С 12 апреля внутри Ленинского района будет организовано движение трамвая №12 с интервалом движения в восемь минут. В течение часа любое количество пересадок — бесплатно», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале.
В ночь на 12 апреля по улице Горького будет закрыто движение трамваев из-за капитального ремонта путей от Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В маршруты движения трамваев внесут изменения, сообщила ранее пресс-служба перевозчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!