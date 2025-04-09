В Ленинском районе Челябинска организуют движение трамвая на время ремонта путей

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Трамвая №12 будет ходить каждые восемь минут
Трамвая №12 будет ходить каждые восемь минут Фото:

С 12 апреля внутри Ленинского района в Челябинске будет организовано движение трамвая №12. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«С 12 апреля внутри Ленинского района будет организовано движение трамвая №12 с интервалом движения в восемь минут. В течение часа любое количество пересадок — бесплатно», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале.

В ночь на 12 апреля по улице Горького будет закрыто движение трамваев из-за капитального ремонта путей от Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В маршруты движения трамваев внесут изменения, сообщила ранее пресс-служба перевозчика.

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С 12 апреля внутри Ленинского района в Челябинске будет организовано движение трамвая №12. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». «С 12 апреля внутри Ленинского района будет организовано движение трамвая №12 с интервалом движения в восемь минут. В течение часа любое количество пересадок — бесплатно», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале. В ночь на 12 апреля по улице Горького будет закрыто движение трамваев из-за капитального ремонта путей от Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В маршруты движения трамваев внесут изменения, сообщила ранее пресс-служба перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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