08 апреля 2025

В центре Челябинска закроют движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет закрыто до окончания ремонта
Движение будет закрыто до окончания ремонта Фото:

В Челябинске в ночь на 12 апреля будет закрыто движение трамваев по улице Горького. Это связано с предстоящим ремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина», — говорится в сообщении. Здесь е будет ограничено движение автомобилей.

С 23 часов 11 апреля до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №15 поедет по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1, №18 по маршруту ЧМК — Горького — Депо № 1 и №22 по маршруту Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1. Жителям Челябинска и гостям города предлагают воспользоваться автобусами 18, 19, 91, троллейбусом 10, а также трамваем 12. Он будет курсировать каждые восемь минут.

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В Челябинске в ночь на 12 апреля будет закрыто движение трамваев по улице Горького. Это связано с предстоящим ремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина», — говорится в сообщении. Здесь е будет ограничено движение автомобилей. С 23 часов 11 апреля до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №15 поедет по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1, №18 по маршруту ЧМК — Горького — Депо № 1 и №22 по маршруту Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1. Жителям Челябинска и гостям города предлагают воспользоваться автобусами 18, 19, 91, троллейбусом 10, а также трамваем 12. Он будет курсировать каждые восемь минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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