В центре Челябинска закроют движение трамваев

В Челябинске в ночь на 12 апреля будет закрыто движение трамваев по улице Горького. Это связано с предстоящим ремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина», — говорится в сообщении. Здесь е будет ограничено движение автомобилей.
С 23 часов 11 апреля до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №15 поедет по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1, №18 по маршруту ЧМК — Горького — Депо № 1 и №22 по маршруту Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1. Жителям Челябинска и гостям города предлагают воспользоваться автобусами 18, 19, 91, троллейбусом 10, а также трамваем 12. Он будет курсировать каждые восемь минут.
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