В Нижневартовске коммунальщики начали подготовку к борьбе с паводком

В Нижневартовске на объектах коммунальных систем приступили к противопаводковым мероприятиям. Особое внимание уделяют водозабору –планируется его санитарная очистка, подготовлен уголь для фильтарции питьевой воды.
«Особое внимание объектам, задействованным в подготовке питьевой воды. На водозаборных сооружениях проведут очистку первого пояса зоны санитарной охраны, проверят техническое состояние боновых заграждений — створа ковша, где непосредственно ведется забор воды. Для очистки готов уголь», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем.
По прогнозам, в этом году высший уровень воды в границах Нижневартовска ожидается до 950 см. Вскрытие рек ожидается в конце апреля, возможно раньше среднего срока на 5-7 дней. Критической для Нижневартовска считается отметка более 10 метров.
В НКС проверена откачивающая спецтехника, аварийный автотранспорт и передвижные сварочные агрегаты, создан запас горючего и запчастей, создан запас угольной пульпы для очистки воды от нефтепродуктов, в лаборатории усилен контроль за качеством питьевой воды.
Ранее URA.RU сообщило, что в ХМАО 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС.
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