10 апреля 2025

В Нижневартовске коммунальщики начали подготовку к борьбе с паводком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске готовятся в паводку
В Нижневартовске готовятся в паводку Фото:

В Нижневартовске на объектах коммунальных систем приступили к противопаводковым мероприятиям. Особое внимание уделяют водозабору –планируется его санитарная очистка, подготовлен уголь для фильтарции питьевой воды.

«Особое внимание объектам, задействованным в подготовке питьевой воды. На водозаборных сооружениях проведут очистку первого пояса зоны санитарной охраны, проверят техническое состояние боновых заграждений — створа ковша, где непосредственно ведется забор воды. Для очистки готов уголь», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем.

По прогнозам, в этом году высший уровень воды в границах Нижневартовска ожидается до 950 см. Вскрытие рек ожидается в конце апреля, возможно раньше среднего срока на 5-7 дней. Критической для Нижневартовска считается отметка более 10 метров.

В НКС проверена откачивающая спецтехника, аварийный автотранспорт и передвижные сварочные агрегаты, создан запас горючего и запчастей, создан запас угольной пульпы для очистки воды от нефтепродуктов, в лаборатории усилен контроль за качеством питьевой воды.

Ранее URA.RU сообщило, что в ХМАО 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске на объектах коммунальных систем приступили к противопаводковым мероприятиям. Особое внимание уделяют водозабору –планируется его санитарная очистка, подготовлен уголь для фильтарции питьевой воды. «Особое внимание объектам, задействованным в подготовке питьевой воды. На водозаборных сооружениях проведут очистку первого пояса зоны санитарной охраны, проверят техническое состояние боновых заграждений — створа ковша, где непосредственно ведется забор воды. Для очистки готов уголь», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем. По прогнозам, в этом году высший уровень воды в границах Нижневартовска ожидается до 950 см. Вскрытие рек ожидается в конце апреля, возможно раньше среднего срока на 5-7 дней. Критической для Нижневартовска считается отметка более 10 метров. В НКС проверена откачивающая спецтехника, аварийный автотранспорт и передвижные сварочные агрегаты, создан запас горючего и запчастей, создан запас угольной пульпы для очистки воды от нефтепродуктов, в лаборатории усилен контроль за качеством питьевой воды. Ранее URA.RU сообщило, что в ХМАО 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...