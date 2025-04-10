В Полевском (Свердловская область) пропал 18-летний Кирилл Сычев — студент Уральского института государственной противопожарной службы МЧС РФ. Подробности исчезновения URA.RU рассказали в полиции.
«С заявлением о пропаже в дежурную часть обратилась мама Кирилла. Установлено, что 6 апреля около 12 часов молодой человек ушел из дома в неустановленном направлении и не вернулся», — сообщили в ОМВД России «Полевской».
Телефон Сычева доступен, но он не отвечает на звонки. Конфликтов в семье не было, ранее парень не сбегал. Юноша мог уехать на питбайке «Кайо ТТ125».
Сычев одет в темно-зеленую куртку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. Если вам известно местоположение парня, сообщите в полицию по номеру 8 (343) 504-09-91.
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