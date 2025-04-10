Студент мог уехать из дома на питбайке (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) пропал 18-летний Кирилл Сычев — студент Уральского института государственной противопожарной службы МЧС РФ. Подробности исчезновения URA.RU рассказали в полиции.

«С заявлением о пропаже в дежурную часть обратилась мама Кирилла. Установлено, что 6 апреля около 12 часов молодой человек ушел из дома в неустановленном направлении и не вернулся», — сообщили в ОМВД России «Полевской».

Телефон Сычева доступен, но он не отвечает на звонки. Конфликтов в семье не было, ранее парень не сбегал. Юноша мог уехать на питбайке «Кайо ТТ125».

Сычев одет в темно-зеленую куртку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. Если вам известно местоположение парня, сообщите в полицию по номеру 8 (343) 504-09-91.

Парню 18 лет Фото: предоставлено ОМВД России «Полевской»