В челябинском районе назначили нового прокурора

Новым прокурором Нязепетровского района Челябинской области стал советник юстиции Артем Машаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Нового руководителя районного ведомства представил прокурор области Игорь Донгаузер
«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Нязепетровского района. Прокурором района назначен советник юстиции Машаров Артем Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Машаров работает в прокуратуре более 18 лет. Начинал службу в Озерске. После перебрался в Каслинский район. Также в ходе карьеры занимал должности прокурора отдела в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО и в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области. С августа 2020 года состоял в должности заместителя прокурора Кыштыма.
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