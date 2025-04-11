В челябинском районе назначили нового прокурора

Прокурором Нязепетровского района Челябинской области стал Артем Машаров
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Прокурором Нязепетровского района стал Артем Машаров
Прокурором Нязепетровского района стал Артем Машаров Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Нязепетровского района Челябинской области стал советник юстиции Артем Машаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Нового руководителя районного ведомства представил прокурор области Игорь Донгаузер

«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Нязепетровского района. Прокурором района назначен советник юстиции Машаров Артем Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Машаров работает в прокуратуре более 18 лет. Начинал службу в Озерске. После перебрался в Каслинский район. Также в ходе карьеры занимал должности прокурора отдела в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО и в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области. С августа 2020 года состоял в должности заместителя прокурора Кыштыма.

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Новым прокурором Нязепетровского района Челябинской области стал советник юстиции Артем Машаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Нового руководителя районного ведомства представил прокурор области Игорь Донгаузер «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Нязепетровского района. Прокурором района назначен советник юстиции Машаров Артем Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Машаров работает в прокуратуре более 18 лет. Начинал службу в Озерске. После перебрался в Каслинский район. Также в ходе карьеры занимал должности прокурора отдела в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО и в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области. С августа 2020 года состоял в должности заместителя прокурора Кыштыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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