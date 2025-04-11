Главам челябинских городов рекомендовано готовить мешки с грунтом из-за дождя

В Челябинской области фиксируется резкая динамика уровней водоемов. Главам Нязепетровска, Златоуста, Миасса и Верхнеуфалейского района сотрудники МЧС настоятельно рекомендовали провести отсыпку территории и готовить мешки с грунтом, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.
«ГУ МЧС по Челябинской области обратило внимание представителей муниципалитетов на повышение уровней водоемов в районе Нязепетровска, Златоуста, Миасса (в районе поселка Новоандреевка) и в Верхнеуфалейском районе. Главам было настоятельно рекомендовано заранее провести подсыпку территорий, берегоукрепление, подкопку отводящих каналов, а также приготовить мешки с грунтом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Из-за прогноза обильных осадков на территории региона усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС). В ночь на 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Жители Челябинской области еще накануне были проинформированы через смс-сообщения об ухудшении погоды, сообщили в министерстве общественной безопасности. Была проведена выездная рабочая встреча с главой Миасса, в ходе которой осмотрены объекты, где необходимо дополнительно усилить контроль до начала второго пика половодья.
Продолжать мониторить ситуацию с половодьем и быть готовыми к любым неожиданностям призвал подчиненных губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Паводок в регионе еще не закончился. Сейчас оттаивает почва, особенно в горнозаводской зоне. Негативно на ситуации могут сказаться снег и дожди.
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше ожидаемого срока — в марте. Сотни домов и участков были подтоплены в южных и центральных районах региона. Сильнее всего пострадали жители Аши, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома.
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