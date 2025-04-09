Половодье в Челябинской области еще не закончилось, сейчас оттаивает почва, особенно в горнозаводской зоне. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовыми к любым неожиданностям, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Половодье еще не закончилось, идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовым к любым неожиданностям», — заявил Текслер во время совещания с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока — в марте. Сотни домов и участков были подтоплены в южных и центральных районах области. Сильнее всего пострадали жители Аши, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улицах.
В последние дни наблюдается резкое повышение воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань. Контроль за гидротехническими сооружениями в горно-заводской зоне усилен.
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