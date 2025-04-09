Текслер о половодье в Челябинской области: нужно быть готовыми к неожиданностям. Видео

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Половодье в Челябинской области еще не закончилось (архивное фото)
Половодье в Челябинской области еще не закончилось (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Половодье в Челябинской области еще не закончилось, сейчас оттаивает почва, особенно в горнозаводской зоне. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовыми к любым неожиданностям, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Половодье еще не закончилось, идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовым к любым неожиданностям», — заявил Текслер во время совещания с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока — в марте. Сотни домов и участков были подтоплены в южных и центральных районах области. Сильнее всего пострадали жители Аши, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улицах.

В последние дни наблюдается резкое повышение воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань. Контроль за гидротехническими сооружениями в горно-заводской зоне усилен.

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Половодье в Челябинской области еще не закончилось, сейчас оттаивает почва, особенно в горнозаводской зоне. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовыми к любым неожиданностям, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Половодье еще не закончилось, идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовым к любым неожиданностям», — заявил Текслер во время совещания с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока — в марте. Сотни домов и участков были подтоплены в южных и центральных районах области. Сильнее всего пострадали жители Аши, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улицах. В последние дни наблюдается резкое повышение воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань. Контроль за гидротехническими сооружениями в горно-заводской зоне усилен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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