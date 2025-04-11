Пассажиры Azur Air не смогли улететь из Сочи на Пхукет даже спустя 20 часов ожидания

Рейс авиакомпании Azur Air, который направлялся из Сочи на Пхукет 11 апреля, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщили представители авиакомпании.
«Рейс ZF-2967, вылетевший на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 по московскому времени, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сообщили РИА Новости в Azur Air. По данным источника, самолет должен был вылететь еще в четверг (10 апреля), но из-за плохих погодных условий начало полета было отложено почти на сутки.
В компании отметили, что для продолжения рейса будет использован резервный самолет, который в настоящее время готовится к вылету из Москвы в Сочи. Тем временем пассажирам, ожидающим вылета, предоставлено размещение в гостинице. Они будут проинформированы о времени нового вылета как только резервный самолет прибудет в Сочи.
Ранее telegram-канал Readovka сообщил, что в аэропорту Сочи был задержан вылет более 400 пассажиров рейса в Таиланд авиакомпании Azur Air. Туристы провели всю ночь в аэропорту. Рейс, который должен был улететь в 21:30 по мск, переносился дважды. При этом пассажирам предоставили еду и воду только через три часа.
Представители авиакомпании объяснили задержку ремонтом длинной взлетной полосы и невозможностью использования короткой из-за погодных условий. В итоге в два часа ночи была объявлена посадка, но после двух неудачных попыток взлета самолет вернулся на стоянку. Справки о переносе вылета на 17:00 пассажиры получили лишь к 7 утра, передает «Царьград».
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