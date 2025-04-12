Будущий канцлер ФРГ Мерц разрушил главную мечту Зеленского

Украина в состоянии вооруженного конфликта не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Об этом заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Украина — очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии конфликта. А страна, которая находится в состоянии конфликта, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза», — сказал Фридрих Мерц.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также указывал на отсутствие перспектив для приглашения Украины в НАТО в ближайшие годы. Хотя он не исключал возможность вступления в Европейский Союз.
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