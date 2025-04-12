12 апреля 2025

Будущий канцлер ФРГ Мерц разрушил главную мечту Зеленского

Будущий канцлер Германии: Украина не войдет в НАТО и ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерц высказался против вступления Украины в ЕС и НАТО
Мерц высказался против вступления Украины в ЕС и НАТО Фото:

Украина в состоянии вооруженного конфликта не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Об этом заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Украина — очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии конфликта. А страна, которая находится в состоянии конфликта, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза», — сказал Фридрих Мерц.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также указывал на отсутствие перспектив для приглашения Украины в НАТО в ближайшие годы. Хотя он не исключал возможность вступления в Европейский Союз.

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Украина в состоянии вооруженного конфликта не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Об этом заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. «Украина — очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии конфликта. А страна, которая находится в состоянии конфликта, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза», — сказал Фридрих Мерц. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также указывал на отсутствие перспектив для приглашения Украины в НАТО в ближайшие годы. Хотя он не исключал возможность вступления в Европейский Союз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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