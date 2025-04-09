В Польше раскрыли, сможет ли Украина вступить в НАТО

Косиняк-Камыш заявил, что Украина на станет членом НАТО
Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Вступление в ЕС возможно, но приглашения в НАТО в ближайшие годы — и это я должен сказать прямо — не будет», — подчеркнул глава польского ведомства. Его слова передает Polsat News.
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