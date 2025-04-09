В Польше раскрыли, сможет ли Украина вступить в НАТО

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в НАТО в ближайшее время
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Косиняк-Камыш заявил, что Украина на станет членом НАТО
Косиняк-Камыш заявил, что Украина на станет членом НАТО Фото:

Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Вступление в ЕС возможно, но приглашения в НАТО в ближайшие годы — и это я должен сказать прямо — не будет», — подчеркнул глава польского ведомства. Его слова передает Polsat News.

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Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Вступление в ЕС возможно, но приглашения в НАТО в ближайшие годы — и это я должен сказать прямо — не будет», — подчеркнул глава польского ведомства. Его слова передает Polsat News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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