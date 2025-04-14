Челябинская компания начала раздавать золотые слитки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обладателей золотых слитков выберет генератор случайных чисел
Обладателей золотых слитков выберет генератор случайных чисел Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» из Челябинской области раздаст инвесторам золотые слитки. В соответствии с условиями объявленного конкурса, достаточно ответить на вопросы.

«Компания „ЮГК“ разыгрывает слитки. Среди тех, кто правильно ответит, с помощью рандомайзера (генератора случайной выборки) мы определим трех победителей, каждый из которых получит по золотому слитку весом 10 граммов», — заявили представители компании в корпоративном блоге.

Организаторы акции составили три вопроса, связанные с деятельностью компании. Ответы планируют принимать в течение недели. Конкурс запустили в преддверии публикации отчетности. Итоги акции «ЮГК» подведет после ее обнародования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Холдинг «Южуралзолото группа компаний» из Челябинской области раздаст инвесторам золотые слитки. В соответствии с условиями объявленного конкурса, достаточно ответить на вопросы. «Компания „ЮГК“ разыгрывает слитки. Среди тех, кто правильно ответит, с помощью рандомайзера (генератора случайной выборки) мы определим трех победителей, каждый из которых получит по золотому слитку весом 10 граммов», — заявили представители компании в корпоративном блоге. Организаторы акции составили три вопроса, связанные с деятельностью компании. Ответы планируют принимать в течение недели. Конкурс запустили в преддверии публикации отчетности. Итоги акции «ЮГК» подведет после ее обнародования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...