Челябинская компания начала раздавать золотые слитки

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» из Челябинской области раздаст инвесторам золотые слитки. В соответствии с условиями объявленного конкурса, достаточно ответить на вопросы.
«Компания „ЮГК“ разыгрывает слитки. Среди тех, кто правильно ответит, с помощью рандомайзера (генератора случайной выборки) мы определим трех победителей, каждый из которых получит по золотому слитку весом 10 граммов», — заявили представители компании в корпоративном блоге.
Организаторы акции составили три вопроса, связанные с деятельностью компании. Ответы планируют принимать в течение недели. Конкурс запустили в преддверии публикации отчетности. Итоги акции «ЮГК» подведет после ее обнародования.
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