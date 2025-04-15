В микрорайоне Перми сбили ребенка. Фото

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По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке
По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке Фото:

На остановке в «Парк Культуры и отдыха» в пермском микрорайоне Закамск сбили ребенка. Все произошло 15 апреля около 18:00. 

«По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке. Он госпитализирован», — сообщает telegram-канал «Подслушано Закамск». 

URA.RU направило запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются. 

Состояние ребенка уточняется
Состояние ребенка уточняется
Фото:

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На остановке в «Парк Культуры и отдыха» в пермском микрорайоне Закамск сбили ребенка. Все произошло 15 апреля около 18:00.  «По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке. Он госпитализирован», — сообщает telegram-канал «Подслушано Закамск».  URA.RU направило запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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