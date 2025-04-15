По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке
На остановке в «Парк Культуры и отдыха» в пермском микрорайоне Закамск сбили ребенка. Все произошло 15 апреля около 18:00.
«По словам очевидцев, легковушка, предварительно, наехала на него на остановке. Он госпитализирован», — сообщает telegram-канал «Подслушано Закамск».
URA.RU направило запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются.
Состояние ребенка уточняется
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!