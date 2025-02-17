Депутат Госдумы приехала к участникам СВО в челябинский госпиталь. Фото

Яна Лантратова вручила 39 сертификатов челябинским военным и их родным

17 февраля 2025 в 15:51 Размер текста - 17 +

Часть изменений в законы об участниках СВО Яна Лантратова предложила по итогам встреч с военными и их родственниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила Челябинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн. На встрече с бойцами и их родными обсуждались лечение, способы реабилитации и формы социальной поддержки. В конце участники встречи получили сертификаты на покупку бытовой техники, передает корреспондент URA.RU. «С начала специальной военной операции в челябинском госпитале помощь получили 2060 человек. Речи идет не только об офицерах, контрактниках и мобилизованных, но и о членах их семей. Одно из уникальных направлений — нейропсихологическая реабилитация. Методика Никифора Долженко позволяет вернуть дар речи получившим тяжелые ранения или повреждения мозга, которые раньше считались безнадежными», — рассказала Лантратова. Подобными возможностями располагают сегодня только два лечебных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала депутат обошла палаты, где выслушала просьбы и пожелания бойцов, пока еще прикованных к кроватям. Затем в актовом зале прошла встреча с родными военнослужащих, на которую приехала также глава областного минздрава Татьяна Колчинская. «Говорили о лечении, реабилитации, о потребностях, которые есть у госпиталя, а также о сложностях, с которыми сталкиваются участники СВО. Это и вопросы получения выплат на федеральном уровне, и направления на военно-врачебную комиссию. Важно, чтобы все необходимые меры поддержки были доступны», — отметила Лантратова. В конце встречи, кроме поздравлений с предстоящим Днем защитника Отечества, Лантратова вручила 39 сертификатов на покупку бытовой техники. Из них 16 получили военнослужащие, еще 23 — родители, в том числе погибших участников СВО. По словам депутата, в 2024 году на прием к ней попало почти семь тысяч человек, из них более трех тысяч — в Челябинской области. Многие инициативы, которые были положены в федеральные законы о поддержке участников СВО и членов их семей. «Так, после посещения Чебаркуля и Трехгорного я узнала, что дети мобилизованных имеют внеочередное право поступления в школы или учреждения среднего профобразования, а дети погибших — нет. Мы тут же подготовили и внесли поправку в закон», — рассказала Лантратова. Статус погибшего или пропавшего без вести раньше присваивался спустя два года после окончания боевых действий, сейчас, соответственно, спустя полгода и три месяца после трагедии. И родственники получают положенные выплаты и льготы. В общей сложности, депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова — соавтор порядка 100 законов, касающихся прав участников СВО и членов их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила Челябинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн. На встрече с бойцами и их родными обсуждались лечение, способы реабилитации и формы социальной поддержки. В конце участники встречи получили сертификаты на покупку бытовой техники, передает корреспондент URA.RU. «С начала специальной военной операции в челябинском госпитале помощь получили 2060 человек. Речи идет не только об офицерах, контрактниках и мобилизованных, но и о членах их семей. Одно из уникальных направлений — нейропсихологическая реабилитация. Методика Никифора Долженко позволяет вернуть дар речи получившим тяжелые ранения или повреждения мозга, которые раньше считались безнадежными», — рассказала Лантратова. Подобными возможностями располагают сегодня только два лечебных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала депутат обошла палаты, где выслушала просьбы и пожелания бойцов, пока еще прикованных к кроватям. Затем в актовом зале прошла встреча с родными военнослужащих, на которую приехала также глава областного минздрава Татьяна Колчинская. «Говорили о лечении, реабилитации, о потребностях, которые есть у госпиталя, а также о сложностях, с которыми сталкиваются участники СВО. Это и вопросы получения выплат на федеральном уровне, и направления на военно-врачебную комиссию. Важно, чтобы все необходимые меры поддержки были доступны», — отметила Лантратова. В конце встречи, кроме поздравлений с предстоящим Днем защитника Отечества, Лантратова вручила 39 сертификатов на покупку бытовой техники. Из них 16 получили военнослужащие, еще 23 — родители, в том числе погибших участников СВО. По словам депутата, в 2024 году на прием к ней попало почти семь тысяч человек, из них более трех тысяч — в Челябинской области. Многие инициативы, которые были положены в федеральные законы о поддержке участников СВО и членов их семей. «Так, после посещения Чебаркуля и Трехгорного я узнала, что дети мобилизованных имеют внеочередное право поступления в школы или учреждения среднего профобразования, а дети погибших — нет. Мы тут же подготовили и внесли поправку в закон», — рассказала Лантратова. Статус погибшего или пропавшего без вести раньше присваивался спустя два года после окончания боевых действий, сейчас, соответственно, спустя полгода и три месяца после трагедии. И родственники получают положенные выплаты и льготы. В общей сложности, депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова — соавтор порядка 100 законов, касающихся прав участников СВО и членов их семей.