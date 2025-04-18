Хоровые концерты, фестиваль звонарей и бесплатные куличи: как отметить Пасху в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет фестиваль хорового искусства «Пасха Велия»

В Пасху впервые пройдет фестиваль хорового искусства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православные готовятся отметить Пасху 20 апреля. Помимо богослужений и крестного хода, екатеринбуржцев ждут тематические фестивали, встречи и даже раздача куличей. Чем заняться в Пасхальную неделю — в афише URA.RU.

Пасхальное богослужение

Они начнутся во всех храмах области 19 апреля с 23:30. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Крестный ход

Днем 20 апреля пройдет традиционный общегородской Крестный ход. Он начнется в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора и завершится у Храма на Крови.

Фестиваль хорового искусства «Пасха Велия»

С 20 по 23 апреля пройдут выступления известных хоровых коллективов Урала, ведущих хормейстеров России, Азербайджана и Беларуси. На различных площадках организуют мастер-классы, конференции, панельные дискуссии и творческие дебаты. Завершит фестиваль концерт семи хоровых коллективов Екатеринбурга, исполнять «О, Пасха Велия» одновременно будет 200 человек. Концерты будут и бесплатные, и платные (1000 рублей за вход), начало — в 19:00.

Концертная программа в «Карнавале»

В честь праздника в торговом центре выступят детские ансамбли «Мелодика», «Конфетти», «Сюрприз», «Команда S» и «Фолэнг». Также каждому гостю вручат кулич. Вход бесплатный, начало в 12:00 на 3 этаже.

Уральский пасхальный гастро-баттл

23 апреля этнолог Вячеслав Печняк и ресторанный критик Яков Можаев обсудят пасхальные традиции с точки зрения еды, также пройдут яичные бои, битва куличей, дегустация пасхи, хвороста, красного меда и авторского чая. Мероприятие пройдет в Доме генерала Качки, вход платный — 1200 рублей.

Концерты колокольной музыки

Выступления в рамках Московского Пасхального фестиваля пройдут 27 апреля. С мастерством звонарей можно познакомиться в 11:00 в храме Аркадия Екатеринбургского (Димитрова, 72а), в 13:00 — в храме «Большой Златоуст» (8 Марта, 17а), в 14:30 в Храме на Крови. Посещение бесплатное.