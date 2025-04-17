Токаев уволил посла Казахстана на Украине

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Токаев уволил посла Казахстана на Украине Калетаева
Токаев уволил посла Казахстана на Украине Калетаева Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии с должности Дархана Калетаева с поста посла Казахстана на Украине. Документ был размещен для общественного доступа на официальном интернет-портале главы государства.

«Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в тексте приказа. Калетаев занимал этот пост пять лет — с февраля 2020 года.

В следующем указе, подписанным Токаевым, значится, что место нового посла Казахстана на Украине займет Толежан Барлыбаев. До этого он возглавлял дипмиссии Казахстана в Словакии, Боснии и Герцеговине и Хорватии.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии с должности Дархана Калетаева с поста посла Казахстана на Украине. Документ был размещен для общественного доступа на официальном интернет-портале главы государства. «Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в тексте приказа. Калетаев занимал этот пост пять лет — с февраля 2020 года. В следующем указе, подписанным Токаевым, значится, что место нового посла Казахстана на Украине займет Толежан Барлыбаев. До этого он возглавлял дипмиссии Казахстана в Словакии , Боснии и Герцеговине и Хорватии .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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