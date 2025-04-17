Токаев уволил посла Казахстана на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии с должности Дархана Калетаева с поста посла Казахстана на Украине. Документ был размещен для общественного доступа на официальном интернет-портале главы государства.
«Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в тексте приказа. Калетаев занимал этот пост пять лет — с февраля 2020 года.
В следующем указе, подписанным Токаевым, значится, что место нового посла Казахстана на Украине займет Толежан Барлыбаев. До этого он возглавлял дипмиссии Казахстана в Словакии, Боснии и Герцеговине и Хорватии.
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