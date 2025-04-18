Осужденному екатеринбургскому пиарщику Ширшикову* вырезали глаз

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Ширшикову удаляли глаз в 23-й больнице
Ширшикову удаляли глаз в 23-й больнице Фото:

Екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову (внесен в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму), осужденному за оправдание терроризма, накануне удалили глаз. Операцию проводили в больнице №23, рассказал заключенный.

«Теперь я не только гусар, но еще и пират! Сегодня [17 апреля] мне благополучно удалили глаз в больнице №23», — передает telegram-канал «Гусарская бравада» содержание письма Ширшикова. Уже 22 апреля ему предстоит протезирование в «Микрохирургии глаза». О предстоящей операции пиарщика стало известно два месяца назад.

Ширшикова приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. При этом в октябре 2024-го суд увеличил срок его заключения до пяти лет. Позже пиарщик попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине «даже в самую трудную минуту».

*Ярослав Ширшиков внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову (внесен в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму), осужденному за оправдание терроризма, накануне удалили глаз. Операцию проводили в больнице №23, рассказал заключенный. «Теперь я не только гусар, но еще и пират! Сегодня [17 апреля] мне благополучно удалили глаз в больнице №23», — передает telegram-канал «Гусарская бравада» содержание письма Ширшикова. Уже 22 апреля ему предстоит протезирование в «Микрохирургии глаза». О предстоящей операции пиарщика стало известно два месяца назад. Ширшикова приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. При этом в октябре 2024-го суд увеличил срок его заключения до пяти лет. Позже пиарщик попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине «даже в самую трудную минуту». *Ярослав Ширшиков внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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