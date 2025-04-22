Предприятия ЕВРАЗа на Урале получили важное экологическое разрешение

Свердловские предприятия ЕВРАЗа, включая ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, получили комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это единый документ, который регулирует объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Мы модернизируем оборудование и выбираем его с учетом достижения наилучших доступных технологий в области экологии. Получение КЭР подтверждает выполнение предприятиями ЕВРАЗа на Урале законодательных требований и учитывает краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.
В прошлом году на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ направил более 4,6 млрд рублей. В общей сложности за последние 30 лет комбинат снизил выбросы более чем в 4,5 раза.
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