Предприятия ЕВРАЗа на Урале получили важное экологическое разрешение

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили комплексное экологическое разрешение
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕВРАЗ - одна из крупнейших горнодобывающих компаний Урала
ЕВРАЗ - одна из крупнейших горнодобывающих компаний Урала Фото:

Свердловские предприятия ЕВРАЗа, включая ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, получили комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это единый документ, который регулирует объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Мы модернизируем оборудование и выбираем его с учетом достижения наилучших доступных технологий в области экологии. Получение КЭР подтверждает выполнение предприятиями ЕВРАЗа на Урале законодательных требований и учитывает краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

В прошлом году на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ направил более 4,6 млрд рублей. В общей сложности за последние 30 лет комбинат снизил выбросы более чем в 4,5 раза.

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Свердловские предприятия ЕВРАЗа, включая ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, получили комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это единый документ, который регулирует объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Мы модернизируем оборудование и выбираем его с учетом достижения наилучших доступных технологий в области экологии. Получение КЭР подтверждает выполнение предприятиями ЕВРАЗа на Урале законодательных требований и учитывает краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев. В прошлом году на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ направил более 4,6 млрд рублей. В общей сложности за последние 30 лет комбинат снизил выбросы более чем в 4,5 раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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