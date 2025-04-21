Дорогу на популярное среди туристов село Тюлюк в Катав-Ивановском районе миндор Челябинской области отремонтирует за четыре года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, на время ремонта проезд автотранспорта обеспечат по одной полосе с помощью реверсивного движения.
«На автодороге Первуха-Меседа-Тюлюк запланировано проведение капремонта. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию участок протяженностью девять километров. Общая протяженность участка капремонта — 33,6 километра, ремонт рассчитан на четыре года», — пояснили URA.RU в миндоре.
В ходе капремонта проведут устройство земляного полотна, дополнительного слоя основания, сделают покрытие из асфальтобетона. Также на дороге установят две автобусные остановки, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. На состояние дороги в 2024 году пожаловались жители: в дожди она стала непроезжей. Ситуация повторилась во время паводка 2025 года.
«Крупная грузовая техника и весенняя распутица сделали свое дело: дорога стала непроезжей. Рейсовый автобус пройти не смог: жители остались отрезанными от медицинской помощи в Юрюзани», — пояснил URA.RU житель Тюлюка.
Людям оказалось трудно выбраться из села и вернуться обратно. Одна из жительниц с малолетним сыном регулярно ездит к медикам в соседний город. Поскольку рейсовый автобус не смог пройти, визиты ребенка к доктору пришлось перенести. Глубина колеи на дороге достигала 40 сантиметров, но грейдер выровнял покрытие. Сообщение восстановилось. Люди опасаются, что эти трудности не последние.
«Сейчас подрядчик завозит скальный грунт. Его укладывают, а грейдер разравнивает. Но пройти предстоит большой участок. Любой дождь снова сделает дорогу непроезжей», — обеспокоился собеседник URA.RU.
Строители успокаивают: чтобы исключить подтопления в будущем, предусмотрели отдельные меры. Подрядчик смонтирует 49 водопропускных труб. Заботясь о безопасности проезда в местах их устройства, дорожники сделают временные объездные пути.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к подрядчику работ «Урал-Сервис-Груп». До момента публикации ответы не поступили.
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