Дорогу, отрезавшую от мира челябинское село, отремонтируют за четыре года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разровняв дорогу грейдерами, строители сделали ее проезжей
Разровняв дорогу грейдерами, строители сделали ее проезжей Фото:

Дорогу на популярное среди туристов село Тюлюк в Катав-Ивановском районе миндор Челябинской области отремонтирует за четыре года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, на время ремонта проезд автотранспорта обеспечат по одной полосе с помощью реверсивного движения.

«На автодороге Первуха-Меседа-Тюлюк запланировано проведение капремонта. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию участок протяженностью девять километров. Общая протяженность участка капремонта — 33,6 километра, ремонт рассчитан на четыре года», — пояснили URA.RU в миндоре.

В ходе капремонта проведут устройство земляного полотна, дополнительного слоя основания, сделают покрытие из асфальтобетона. Также на дороге установят две автобусные остановки, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. На состояние дороги в 2024 году пожаловались жители: в дожди она стала непроезжей. Ситуация повторилась во время паводка 2025 года.

«Крупная грузовая техника и весенняя распутица сделали свое дело: дорога стала непроезжей. Рейсовый автобус пройти не смог: жители остались отрезанными от медицинской помощи в Юрюзани», — пояснил URA.RU житель Тюлюка.

Людям оказалось трудно выбраться из села и вернуться обратно. Одна из жительниц с малолетним сыном регулярно ездит к медикам в соседний город. Поскольку рейсовый автобус не смог пройти, визиты ребенка к доктору пришлось перенести. Глубина колеи на дороге достигала 40 сантиметров, но грейдер выровнял покрытие. Сообщение восстановилось. Люди опасаются, что эти трудности не последние.

«Сейчас подрядчик завозит скальный грунт. Его укладывают, а грейдер разравнивает. Но пройти предстоит большой участок. Любой дождь снова сделает дорогу непроезжей», — обеспокоился собеседник URA.RU.

Строители успокаивают: чтобы исключить подтопления в будущем, предусмотрели отдельные меры. Подрядчик смонтирует 49 водопропускных труб. Заботясь о безопасности проезда в местах их устройства, дорожники сделают временные объездные пути.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к подрядчику работ «Урал-Сервис-Груп». До момента публикации ответы не поступили.

В начале апреля после таяния снега колея на дороги доходила до 40 см
В начале апреля после таяния снега колея на дороги доходила до 40 см
Фото:
Чтобы в будущем дорогу не затапливало, на участке установят 49 водопропускных труб
Чтобы в будущем дорогу не затапливало, на участке установят 49 водопропускных труб
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Дорогу на популярное среди туристов село Тюлюк в Катав-Ивановском районе миндор Челябинской области отремонтирует за четыре года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, на время ремонта проезд автотранспорта обеспечат по одной полосе с помощью реверсивного движения. «На автодороге Первуха-Меседа-Тюлюк запланировано проведение капремонта. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию участок протяженностью девять километров. Общая протяженность участка капремонта — 33,6 километра, ремонт рассчитан на четыре года», — пояснили URA.RU в миндоре. В ходе капремонта проведут устройство земляного полотна, дополнительного слоя основания, сделают покрытие из асфальтобетона. Также на дороге установят две автобусные остановки, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. На состояние дороги в 2024 году пожаловались жители: в дожди она стала непроезжей. Ситуация повторилась во время паводка 2025 года. «Крупная грузовая техника и весенняя распутица сделали свое дело: дорога стала непроезжей. Рейсовый автобус пройти не смог: жители остались отрезанными от медицинской помощи в Юрюзани», — пояснил URA.RU житель Тюлюка. Людям оказалось трудно выбраться из села и вернуться обратно. Одна из жительниц с малолетним сыном регулярно ездит к медикам в соседний город. Поскольку рейсовый автобус не смог пройти, визиты ребенка к доктору пришлось перенести. Глубина колеи на дороге достигала 40 сантиметров, но грейдер выровнял покрытие. Сообщение восстановилось. Люди опасаются, что эти трудности не последние. «Сейчас подрядчик завозит скальный грунт. Его укладывают, а грейдер разравнивает. Но пройти предстоит большой участок. Любой дождь снова сделает дорогу непроезжей», — обеспокоился собеседник URA.RU. Строители успокаивают: чтобы исключить подтопления в будущем, предусмотрели отдельные меры. Подрядчик смонтирует 49 водопропускных труб. Заботясь о безопасности проезда в местах их устройства, дорожники сделают временные объездные пути. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к подрядчику работ «Урал-Сервис-Груп». До момента публикации ответы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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