Резкое потепление до 24 градусов, дожди и грозы придут в Екатеринбург

В Екатеринбурге 22 апреля ожидается резкое потепление до +24 градусов. Также проходящий через регион циклон принесет с собой дожди и, возможно, грозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Осадки на фронте преимущественно в виде дождя, по северо-западу области с шансами на мокрый снег. Перед фронтом, в основном в северо-восточных и восточных районах, вероятна грозовая активность», — говорится в сообщении.
Теплая погода продержится в уральской столице до конца текущей недели. Плюсовая температура также сохранится и в ночное время.
Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В Свердловской области 22 апреля ожидается сильный ветер с мощными порывами до 18 метров в секунду.
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