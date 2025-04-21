21 апреля 2025

Резкое потепление до 24 градусов, дожди и грозы придут в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло останется в уральской столице до конца недели
Тепло останется в уральской столице до конца недели Фото:

В Екатеринбурге 22 апреля ожидается резкое потепление до +24 градусов. Также проходящий через регион циклон принесет с собой дожди и, возможно, грозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Осадки на фронте преимущественно в виде дождя, по северо-западу области с шансами на мокрый снег. Перед фронтом, в основном в северо-восточных и восточных районах, вероятна грозовая активность», — говорится в сообщении.

Теплая погода продержится в уральской столице до конца текущей недели. Плюсовая температура также сохранится и в ночное время.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В Свердловской области 22 апреля ожидается сильный ветер с мощными порывами до 18 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 22 апреля ожидается резкое потепление до +24 градусов. Также проходящий через регион циклон принесет с собой дожди и, возможно, грозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Осадки на фронте преимущественно в виде дождя, по северо-западу области с шансами на мокрый снег. Перед фронтом, в основном в северо-восточных и восточных районах, вероятна грозовая активность», — говорится в сообщении. Теплая погода продержится в уральской столице до конца текущей недели. Плюсовая температура также сохранится и в ночное время. Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В Свердловской области 22 апреля ожидается сильный ветер с мощными порывами до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...