В Петербурге мошенники обманули школьника на 10 миллионов рублей

В Петербурге полиция жертвой мошенничества стал 13-летний школьник. Неизвестный злоумышленник связывался с подростком по телефону и убедил его совершить перевод на десять миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«21 апреля в полицию Выборгского района обратилась жительница дома по улице Александра Матросова с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении ее 13-летнего сына. Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Злоумышленник представился сотрудником некой организации и сообщил подростку о необходимости срочно «декларировать» денежные средства. Под этим предлогом он убедил ребенка передать 9,9 миллиона рублей неустановленному лицу, а затем перевести еще 350 тысяч рублей на неизвестный банковский счет.
Общий материальный ущерб составил 10 250 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к преступлению.
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