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В Петербурге мошенники обманули школьника на 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники выманили у школьника более 10 млн рублей
Мошенники выманили у школьника более 10 млн рублей Фото:

В Петербурге полиция жертвой мошенничества стал 13-летний школьник. Неизвестный злоумышленник связывался с подростком по телефону и убедил его совершить перевод на десять миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«21 апреля в полицию Выборгского района обратилась жительница дома по улице Александра Матросова с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении ее 13-летнего сына. Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Злоумышленник представился сотрудником некой организации и сообщил подростку о необходимости срочно «декларировать» денежные средства. Под этим предлогом он убедил ребенка передать 9,9 миллиона рублей неустановленному лицу, а затем перевести еще 350 тысяч рублей на неизвестный банковский счет.

Общий материальный ущерб составил 10 250 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к преступлению. 

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В Петербурге полиция жертвой мошенничества стал 13-летний школьник. Неизвестный злоумышленник связывался с подростком по телефону и убедил его совершить перевод на десять миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «21 апреля в полицию Выборгского района обратилась жительница дома по улице Александра Матросова с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении ее 13-летнего сына. Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Злоумышленник представился сотрудником некой организации и сообщил подростку о необходимости срочно «декларировать» денежные средства. Под этим предлогом он убедил ребенка передать 9,9 миллиона рублей неустановленному лицу, а затем перевести еще 350 тысяч рублей на неизвестный банковский счет. Общий материальный ущерб составил 10 250 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к преступлению. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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