Экс-супруге бывшего депутата Госдумы достались деньги от челябинского отеля

Экс-супруге бывшего депутата Госдумы РФ Марселя Юсупова Наталье Крючковой досталась часть средств от продажи доли в челябинском отеле «ПаркСити». Как следует из судебной документации, деньги успели перечислить раньше на два дня, чем их попытались арестовать.
«В удовлетворении ходатайства ООО „Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури“ (БПК) о принятии обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — заявлено в определении арбитража Башкортостана (имеется в распоряжении URA.RU).
Спор начал конкурсный управляющий БПК Рустэм Саитгареев. Он пытается привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Заявление об этом находится на рассмотрении в суде. До вынесения решения Саитгареев намеревался наложить арест на деньги — 40,8 млн рублей. Средства причитаются Крючковой по причине раздела имущества, который провели при разводе супругов. Иск о разделе суд удовлетворил в октябре 2021 года.
Долю в размере 34% в компании «Космос» удалось реализовать в августе 2023 года. Обладателем стал партнер по отельному бизнесу Александр Карелин. Собственность была выкуплена за 81,648 млн рублей. На половину дохода претендует экс-супруга. При этом на счет Юсупова в банке поступило только 60,432 млн рублей.
«При изучении указанной выписки арбитражный управляющий Юсупова Александр Рыжанков не обнаружил поступления денежных средств в размере 21,216 млн рублей в качестве задатка для участия в торгах», — отмечено в судебном определении. Юсупов пытается взыскать убыток с экс-управляющего Александра Козлова.
В результате Крючкова успела получить только 30,2 млн рублей. Деньги ей перечислили 28 марта, а ходатайство о принятии обеспечительных мер поступило 1 апреля. Принимая решение отказать в требованиях представителя БПК, суд учел фактическую оплату и необходимость обеспечить баланс интересов кредиторов.
Юсупов родился и провел молодость в Челябинске. В Госдуме представлял Башкортостан. В марте 2018 года он был признан банкротом. Заявление о банкротстве подала компания «Фармэллинрус», а впоследствии основным кредитором стал московский «Правовой центр „Маат“» в порядке правопреемства. Задолженность перед данным кредитором составила 81,82% от общего объема долгов Юсупова. Инициатор банкротства предъявил требования на сумму 8,784 миллиона долларов.
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