В Екатеринбурге 51-летний мужчина окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. Любителя попариться с сильными ожогами экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №40, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"Площадь поражения составила 31% поверхности тела. Врачи провели полную хирургическую обработку ран, после чего пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации №5 и поместили на ожоговую кровать «Сатурн», которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на «воздушной подушке»" — пояснили там.
С пациентом круглосуточно работали сразу несколько специалистов. На 12-е сутки мужчине удалили мертвые ткани. После этого лечение продолжилось в общей палате, через две недели его выписали.
