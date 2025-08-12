Екатеринбуржец оказался в реанимации, перепутав ведра с холодной водой и кипятком в бане. Фото

Екатеринбуржец облил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане
Мужчина попал в ожоговую реанимацию ГКБ №40 прямиком из бани (архивное фото)
Мужчина попал в ожоговую реанимацию ГКБ №40 прямиком из бани (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 51-летний мужчина окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. Любителя попариться с сильными ожогами экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №40, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

"Площадь поражения составила 31% поверхности тела. Врачи провели полную хирургическую обработку ран, после чего пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации №5 и поместили на ожоговую кровать «Сатурн», которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на «воздушной подушке»" — пояснили там.

С пациентом круглосуточно работали сразу несколько специалистов. На 12-е сутки мужчине удалили мертвые ткани. После этого лечение продолжилось в общей палате, через две недели его выписали.

Фото:
Фото:

