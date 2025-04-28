«АвтоВАЗ» впервые показал свой электромобиль Lada e-Aura

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Электромобиль Lada e-Aura в ближайшее время не выйдет в продажу
Электромобиль Lada e-Aura в ближайшее время не выйдет в продажу Фото:

На выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые показал свой электромобиль Lada e-Aura. На данный момент есть только два экземпляра машины, на сборке находятся еще три, сообщили в компании. 

«Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести», — заявил представитель компании. Его слова передает РИА Новости. Информацию о предполагаемых сроках начала массового производства электрической версии Aura производитель пока не обнародовал. 

В ноябре 2024 года прототип модели Aura с электрическим двигателем был презентован первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову. Также в сентябре того же года компания приступила к серийному выпуску электромобиля e-Largus. 

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отозвал более 22 тысяч автомобилей Lada Vesta и свыше 24 тысяч Lada Largus. Они были произведены с октября 2021 года по август 2023 года. Причина: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), передает RT. 

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На выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые показал свой электромобиль Lada e-Aura. На данный момент есть только два экземпляра машины, на сборке находятся еще три, сообщили в компании.  «Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести», — заявил представитель компании. Его слова передает РИА Новости. Информацию о предполагаемых сроках начала массового производства электрической версии Aura производитель пока не обнародовал.  В ноябре 2024 года прототип модели Aura с электрическим двигателем был презентован первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову. Также в сентябре того же года компания приступила к серийному выпуску электромобиля e-Largus.  Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отозвал более 22 тысяч автомобилей Lada Vesta и свыше 24 тысяч Lada Largus. Они были произведены с октября 2021 года по август 2023 года. Причина: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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