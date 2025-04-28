На выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые показал свой электромобиль Lada e-Aura. На данный момент есть только два экземпляра машины, на сборке находятся еще три, сообщили в компании.
«Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести», — заявил представитель компании. Его слова передает РИА Новости. Информацию о предполагаемых сроках начала массового производства электрической версии Aura производитель пока не обнародовал.
В ноябре 2024 года прототип модели Aura с электрическим двигателем был презентован первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову. Также в сентябре того же года компания приступила к серийному выпуску электромобиля e-Largus.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отозвал более 22 тысяч автомобилей Lada Vesta и свыше 24 тысяч Lada Largus. Они были произведены с октября 2021 года по август 2023 года. Причина: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), передает RT.
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