Екатеринбуржец триумфально вернулся в жестокое шоу и дошел до полуфинала

Боец ММА Николай Коваленко из Екатеринбурга, покинувший в 13-м выпуске проект «Титаны», неожиданно вернулся на шоу. Этому обрадовались соперники, а спортсмен смог дойти до полуфинала.
Николай выбыл из шоу из-за неспортивного поведения сокомандника по испытанию. Многие участники расстроились из-за ухода уральца, а регбист Данил Алеев даже пустил слезу. Но создатели проекта решили вернуть Коваленко в игру.
В новом испытании, которое придумал искусственный интеллект, спортсмен боролся за выход в полуфинал. Сначала участников поделили на четыре команды по шесть человек, чтобы проверить, кто справится с перекачиванием воды в аквариум. Николаю и его команде с заданием справиться не удалось, тогда он отправился на второй этап — набивание баскетбольных мячей как можно дольше, а после сыграл в «Силовой баланс»: нужно было перемещаться по огромным качелям, при этом переносить тяжелые мячи и гири в специальную корзину. С этим заданием боец ММА справился успешно и попал в полуфинал.
«Тяжелое упражнение на самом деле. Задействовано много групп мышц одновременно. С балкона все казалось легко. Но, как говорится, титаны не сдаются», — поделился уралец.
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