Советник юстиции Виктория Ростова назначена прокурором Красноармейского района Челябинской области. Сегодня ее представил коллективу и местным властям прокурор региона Игорь Донгаузер.
«В органах прокуратуры Ростова служит более 12 лет. Работала помощником прокурора Калининского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД по Челябинской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Также с июня 2021 года и до настоящего времени руководила прокуратурой Кизильского района. В новый муниципалитет переведена в рамках ротации.
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