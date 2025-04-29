В челябинском районе сменился прокурор. Фото

Виктория Ростова стала прокурором Красноармейского района Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Ростова уже 12 лет служит в органах прокуратуры
Виктория Ростова уже 12 лет служит в органах прокуратуры Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Советник юстиции Виктория Ростова назначена прокурором Красноармейского района Челябинской области. Сегодня ее представил коллективу и местным властям прокурор региона Игорь Донгаузер.

«В органах прокуратуры Ростова служит более 12 лет. Работала помощником прокурора Калининского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД по Челябинской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Также с июня 2021 года и до настоящего времени руководила прокуратурой Кизильского района. В новый муниципалитет переведена в рамках ротации.

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Советник юстиции Виктория Ростова назначена прокурором Красноармейского района Челябинской области. Сегодня ее представил коллективу и местным властям прокурор региона Игорь Донгаузер. «В органах прокуратуры Ростова служит более 12 лет. Работала помощником прокурора Калининского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД по Челябинской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Также с июня 2021 года и до настоящего времени руководила прокуратурой Кизильского района. В новый муниципалитет переведена в рамках ротации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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