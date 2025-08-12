Экспертиза одобрила проект крупного логистического центра Wildberries на челябинской рублевке

В Сосновском районе Челябинской области возле Кременкуля построят крупный логистический комплекс Wildberries общей площадью 365 162 квадратных метров. Проект одобрен экспертной организацией из Красноярска ООО «Сибстройэксперт», сообщается на сайте госреестра.
«Складской комплекс с пристроенной административно-бытовой частью, расположенный в Сосновском районе Челябинской области, в Кременкульском сельском поселении. Технический заказчик – ООО «ВБ инжиниринг». Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Кадастровая стоимость земельного участка под строительство — более 39 миллионов рублей. Земля, на которой возведут логистический комплекс, находится в селе Кременкуль Сосновского района Челябинской области.
В 2024 году соглашение о строительстве логистического центра на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук. Реализовать инвестпроект планируется до конца 2027 года. Объем вложений при строительстве комплекса достигнет девяти миллиардов рублей. В логистическом центре будет создано более 9000 рабочих мест.
