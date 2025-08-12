В Челябинске частично ограничено движение для транспорта по улице Карла Маркса в районе дома №83. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Ранее появилась информация об ограничении движения по улице Свободы до декабря.
«Движение в центре города частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях с сегодняшнего дня и до окончания ремонта частично ограничено движение транспорта в районе дома № 83 по улице Карла Маркса», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Проезд затруднен по крайней правой полосе по улице Советской в сторону улицы Карла Маркса и по улице Карла Маркса в сторону улицы Пушкина. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
В Челябинске в районе дома №99 по улице Свободы также частично ограничат движение с 13 августа по 6 декабря, сообщила ранее пресс-служба администрации города. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Коммуны.
