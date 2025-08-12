Челябинский суд прекратил дело в отношении экс-силовика

Челябинский облсуд прекратил уголовное дело о злоупотреблении должностными в отношении бывшего инспектора ДПС Игоря Протасова. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, дело закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.
«Дело было прекращено из-за истечения сроков давности. Это нереабилитирующее обстоятельство. Так что судимость у Протасова останется», — рассказал источник.
URA.RU связалось с адвокатом Протасова — Натальей Кадочниковой. Она отказалась от общения с корреспондентом. Агентство направило запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответа не поступило.
Протасов попал под следствие в 2019 году, когда отпустил бесправника, севшего за руль вместо пьяного приятеля. Позднее выяснилось, что водитель имел психическое заболевание. Жизнь инспектора разделилась на ДО и ПОСЛЕ.
По данным агентства, приказ отпустить бесправника Протасов получил от непосредственного начальника Эдуарда Дегтярева. Впоследствии Дегтярев сам попал под следствие: сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по региону совместно с сотрудниками областного управления ФСБ задержали его по подозрению в превышении полномочий. Он был отстранен от службы и позже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Протасова же в суде первой инстанции оправдали. Но в апелляции приговор не устоял, материалы направили на новое рассмотрение. Во второй раз суд усмотрел в действиях уже бывшего инспектора состав преступления. Протасову назначили полтора года условно.
