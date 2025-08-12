Челябинский суд прекратил дело в отношении экс-силовика

Челябинский облсуд прекратил дело в отношении экс-инспектора ДПС Протасова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело в отношении Игоря Протасова прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам
Уголовное дело в отношении Игоря Протасова прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам Фото:

Челябинский облсуд прекратил уголовное дело о злоупотреблении должностными в отношении бывшего инспектора ДПС Игоря Протасова. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, дело закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

«Дело было прекращено из-за истечения сроков давности. Это нереабилитирующее обстоятельство. Так что судимость у Протасова останется», — рассказал источник.

URA.RU связалось с адвокатом Протасова — Натальей Кадочниковой. Она отказалась от общения с корреспондентом. Агентство направило запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответа не поступило.

Протасов попал под следствие в 2019 году, когда отпустил бесправника, севшего за руль вместо пьяного приятеля. Позднее выяснилось, что водитель имел психическое заболевание. Жизнь инспектора разделилась на ДО и ПОСЛЕ.

По данным агентства, приказ отпустить бесправника Протасов получил от непосредственного начальника Эдуарда Дегтярева. Впоследствии Дегтярев сам попал под следствие: сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по региону совместно с сотрудниками областного управления ФСБ задержали его по подозрению в превышении полномочий. Он был отстранен от службы и позже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Протасова же в суде первой инстанции оправдали. Но в апелляции приговор не устоял, материалы направили на новое рассмотрение. Во второй раз суд усмотрел в действиях уже бывшего инспектора состав преступления. Протасову назначили полтора года условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский облсуд прекратил уголовное дело о злоупотреблении должностными в отношении бывшего инспектора ДПС Игоря Протасова. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, дело закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам. «Дело было прекращено из-за истечения сроков давности. Это нереабилитирующее обстоятельство. Так что судимость у Протасова останется», — рассказал источник. URA.RU связалось с адвокатом Протасова — Натальей Кадочниковой. Она отказалась от общения с корреспондентом. Агентство направило запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответа не поступило. Протасов попал под следствие в 2019 году, когда отпустил бесправника, севшего за руль вместо пьяного приятеля. Позднее выяснилось, что водитель имел психическое заболевание. Жизнь инспектора разделилась на ДО и ПОСЛЕ. По данным агентства, приказ отпустить бесправника Протасов получил от непосредственного начальника Эдуарда Дегтярева. Впоследствии Дегтярев сам попал под следствие: сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по региону совместно с сотрудниками областного управления ФСБ задержали его по подозрению в превышении полномочий. Он был отстранен от службы и позже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Протасова же в суде первой инстанции оправдали. Но в апелляции приговор не устоял, материалы направили на новое рассмотрение. Во второй раз суд усмотрел в действиях уже бывшего инспектора состав преступления. Протасову назначили полтора года условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...