«Газпром» третий год подряд не выплатит дивиденды государству

Министерство финансов Российской Федерации не прогнозирует получение дивидендов от компании «Газпром» по результатам 2024 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем», — заявил Силуанов на брифинге. Так министр ответил на вопрос о возможной выплате дивидендов компанией по итогам 2024 года.
В последний раз «Газпром» осуществлял выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. На ежегодном собрании акционеров, состоявшемся летом прошлого года, было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Снижение дивидендных выплат «Газпрома» совпадает с уменьшением нефтегазовых доходов федерального бюджета: по словам Антона Силуанова, они сократились на 2,6 триллиона рублей. Несмотря на рост ненефтегазовых поступлений, общий дефицит бюджета увеличился до уровня прошлого года.
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