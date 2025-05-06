«Газпром» третий год подряд не выплатит дивиденды государству

Силуанов: Минфин не ожидает дивидендов от «Газпрома» в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденты государству в 2022 году
Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденты государству в 2022 году Фото:

Министерство финансов Российской Федерации не прогнозирует получение дивидендов от компании «Газпром» по результатам 2024 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем», — заявил Силуанов на брифинге. Так министр ответил на вопрос о возможной выплате дивидендов компанией по итогам 2024 года.

В последний раз «Газпром» осуществлял выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. На ежегодном собрании акционеров, состоявшемся летом прошлого года, было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Снижение дивидендных выплат «Газпрома» совпадает с уменьшением нефтегазовых доходов федерального бюджета: по словам Антона Силуанова, они сократились на 2,6 триллиона рублей. Несмотря на рост ненефтегазовых поступлений, общий дефицит бюджета увеличился до уровня прошлого года.

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Министерство финансов Российской Федерации не прогнозирует получение дивидендов от компании «Газпром» по результатам 2024 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем», — заявил Силуанов на брифинге. Так министр ответил на вопрос о возможной выплате дивидендов компанией по итогам 2024 года. В последний раз «Газпром» осуществлял выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. На ежегодном собрании акционеров, состоявшемся летом прошлого года, было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2023 год. Снижение дивидендных выплат «Газпрома» совпадает с уменьшением нефтегазовых доходов федерального бюджета: по словам Антона Силуанова, они сократились на 2,6 триллиона рублей. Несмотря на рост ненефтегазовых поступлений, общий дефицит бюджета увеличился до уровня прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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