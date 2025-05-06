Силуанов: доходы России от нефти и газа значительно снизились

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Нефтегазовые доходы бюджета серьезно снизились, отметил Силуанов в ходе брифинга
Нефтегазовые доходы бюджета серьезно снизились, отметил Силуанов в ходе брифинга Фото:

Доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора уменьшились на 2,6 триллиона рублей. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

"Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года", — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами.

Силуанов подчеркнул, что ключевым моментом данных изменений является соблюдение бюджетного правила: рост расходов был соотнесен с увеличением ненефтегазовых доходов. По его словам, этот прирост составил 829 миллиардов рублей.

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Доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора уменьшились на 2,6 триллиона рублей. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов. "Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года", — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами. Силуанов подчеркнул, что ключевым моментом данных изменений является соблюдение бюджетного правила: рост расходов был соотнесен с увеличением ненефтегазовых доходов. По его словам, этот прирост составил 829 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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