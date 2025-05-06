Силуанов: доходы России от нефти и газа значительно снизились

Доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора уменьшились на 2,6 триллиона рублей. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года", — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами.
Силуанов подчеркнул, что ключевым моментом данных изменений является соблюдение бюджетного правила: рост расходов был соотнесен с увеличением ненефтегазовых доходов. По его словам, этот прирост составил 829 миллиардов рублей.
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