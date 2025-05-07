Белоусов лично присутствует на переговорах Путина и президента Конго

В Кремле стартовали переговоры президентов России и Республики Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо, в обсуждении примет участие министр обороны Андрей Белоусов. Встреча проходит в рамках серии двусторонних контактов, организованных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В Кремле начинаются переговоры президентов России и Конго. В них примет участие министр обороны России», — информирует корреспондент «Ведомостей». Добавляется, что подобные переговоры стали частью официальной программы праздничных мероприятий с участием зарубежных гостей.
Ранее в Москве уже состоялись встречи Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, а также с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, всего в честь годовщины Победы в Москву прибыли более 20 лидеров стран и глав правительств, а с 7 по 10 мая российский лидер проведет свыше 15 двусторонних переговоров с зарубежными руководителями.
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