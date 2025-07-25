Свердловских водителей предупредили об ограничениях на Тюменском тракте

Ограничения ввели из-за аварии (архивное фото)
На 19-м километре Тюменского тракта ограничено движение из-за аварии. На месте ДТП может быть затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
"Внимание! На автодороге Р-351 км 19 (Екатеринбург) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Тюмень", — сообщили дорожники.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Получить актуальные данные о состоянии участка дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.
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