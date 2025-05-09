Трутнев обвинил противников России в потакании украинскому нацизму

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Трутнев поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы
Трутнев поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Некоторые страны потакают возрождению украинского нацизма, мешая развитию России. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

«Наши противники делают все, чтобы препятствовать развитию страны, в своем стремлении навредить потакают поднявшему голову украинскому нацизму», — заявил Трутнев. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы, подчеркнув подвиг советского народа, который ценой огромных усилий и жертв освободил мир от фашизма.

Трутнев отметил, что благодаря этому подвигу существуют народы, такие как русские, украинцы и другие, которые могли бы потерять свою жизнь и идентичность в случае иного исхода войны. Российские бойцы, по его словам, снова находятся на передовой, защищая справедливость. Трутнев завершил поздравление пожеланиями здоровья, счастья и мирного неба над головой.

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Некоторые страны потакают возрождению украинского нацизма, мешая развитию России. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. «Наши противники делают все, чтобы препятствовать развитию страны, в своем стремлении навредить потакают поднявшему голову украинскому нацизму», — заявил Трутнев. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы, подчеркнув подвиг советского народа, который ценой огромных усилий и жертв освободил мир от фашизма. Трутнев отметил, что благодаря этому подвигу существуют народы, такие как русские, украинцы и другие, которые могли бы потерять свою жизнь и идентичность в случае иного исхода войны. Российские бойцы, по его словам, снова находятся на передовой, защищая справедливость. Трутнев завершил поздравление пожеланиями здоровья, счастья и мирного неба над головой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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