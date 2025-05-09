Некоторые страны потакают возрождению украинского нацизма, мешая развитию России. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.
«Наши противники делают все, чтобы препятствовать развитию страны, в своем стремлении навредить потакают поднявшему голову украинскому нацизму», — заявил Трутнев. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы, подчеркнув подвиг советского народа, который ценой огромных усилий и жертв освободил мир от фашизма.
Трутнев отметил, что благодаря этому подвигу существуют народы, такие как русские, украинцы и другие, которые могли бы потерять свою жизнь и идентичность в случае иного исхода войны. Российские бойцы, по его словам, снова находятся на передовой, защищая справедливость. Трутнев завершил поздравление пожеланиями здоровья, счастья и мирного неба над головой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.