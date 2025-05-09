Жители Берлина вышли на «Бессмертный полк»: видеотрансляция

Сегодня в столице Германии проходит масштабная акция «Бессмертный полк», организованная в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Событие собрало сотни участников, включая представителей русской диаспоры и местных жителей, которые вышли на улицы города, чтобы почтить память героев.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию из Берлина, где участники шествия несут портреты своих родственников и других ветеранов Великой Отечественной войны, символизируя непрерывную связь поколений и вечную память о подвиге советских солдат. Маршрут колонны пролегает через центральные улицы Берлина и завершится у мемориала советским воинам в парке Тиргартен, где состоится торжественная церемония возложения цветов.
Rutube: https://rutube.ru/video/3478a87aa55d5ed872ea0726911bebb5/
Акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит в России и во многих странах мира в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Впервые мероприятие прошло 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов.
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