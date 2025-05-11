В Раде призвали ликвидировать военкоматы

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с призывом ликвидировать военкоматы (ТЦК) в их нынешнем виде из-за участившихся случаев насилия со стороны их сотрудников. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК (так на Украине называют военкоматы — ред.) посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после „общения“ с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — заявил Гончаренко.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что случаи жестокого обращения со стороны работников военкоматов приобрели массовый характер. По его данным, фиксируются не только избиения, но и попытки сбить военнообязанных автомобилями, а также провоцируются дорожно-транспортные происшествия для задержания граждан. В социальных сетях распространяются многочисленные видеозаписи, на которых силовики забирают мужчин в микроавтобусы, используя физическую силу.
На Украине продолжается всеобщая мобилизация на фоне конфликта с Россией. Президент страны Владимир Зеленский периодически его продлевает, как и военное положение.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.