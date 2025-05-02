За срыв плана мобилизации будут судить военкома на Украине

Начальник Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) предстанет перед судом за срыв плана мобилизации на Украине. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«Досудебное расследование установило, что военный чиновник не обеспечил выполнение плана по мобилизации военнообязанных. Это поставило под угрозу выполнение задач обороны страны», — говорится в сообщении ГБР. В бюро также отметили, что обвиняемый занимал руководящую должность и был ответственным за организацию и контроль призыва граждан на военную службу.
В украинском бюро подчеркнули, что материалы дела уже переданы в суд. Расследование проводилось совместно с военной прокуратурой, а в ходе следственных действий были собраны доказательства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей начальником военкомата. Сейчас подозреваемый отстранен от должности, меры пресечения будут определяться судом.
На Украине с самого начала конфликта с Россией введена всеобщая мобилизация, а также военное положение. Периодически украинский лидер Владимир Зеленский продлевает их. При этом на Украине неоднократно отмечали нехватку военных. Недавно Киев также предложил пополнить армию пенсионерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.