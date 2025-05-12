12 мая 2025

Челябинцы делятся снимками красивого заката. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы верят, что красивый закат принесет теплую погоду
Челябинцы верят, что красивый закат принесет теплую погоду Фото:

Жители Челябинска восхищаются алым закатом и предсказывают теплый день. Своими снимками челябинцы поделились с редакцией URA.RU.

«Красота не только радует глаз. Завтра точно будет тепло — такую примету проверяли еще наши бабушки», — сообщают URA.RU подписчики.

Метеорологи пока не подтвердили прогноз, что в регионе потеплеет. Однако оптимизм челябинцев подкрепляется живописным вечерним небом.

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Жители Челябинска восхищаются алым закатом и предсказывают теплый день. Своими снимками челябинцы поделились с редакцией URA.RU. «Красота не только радует глаз. Завтра точно будет тепло — такую примету проверяли еще наши бабушки», — сообщают URA.RU подписчики. Метеорологи пока не подтвердили прогноз, что в регионе потеплеет. Однако оптимизм челябинцев подкрепляется живописным вечерним небом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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