Челябинцы верят, что красивый закат принесет теплую погоду
Жители Челябинска восхищаются алым закатом и предсказывают теплый день. Своими снимками челябинцы поделились с редакцией URA.RU.
«Красота не только радует глаз. Завтра точно будет тепло — такую примету проверяли еще наши бабушки», — сообщают URA.RU подписчики.
Метеорологи пока не подтвердили прогноз, что в регионе потеплеет. Однако оптимизм челябинцев подкрепляется живописным вечерним небом.
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