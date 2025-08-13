Полицейские в Челябинске проводят облавы на байкеров. Видео

За сутки полицейские выявили полсотни нарушений
Челябинские полицейские с целью снижения числа аварий на дорогах выявляют байкеров, нарушающих правила дорожного движения. За сутки сотрудники госавтоинспекции выявили 50 нарушений. Водители были без прав, пьяны или их мотоциклы не были зарегистрированы в установленном порядке, сообщили в пресс-службе.

«Также выявлено два мотоцикла с внесенными изменениями в конструкцию транспортного средства. Владельцы, эксплуатирующие данную технику, будут привлекаться к административной ответственности с рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации. При этом 14 единиц транспорта были задержаны и помещены на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе.

Без прав по городским дорогам передвигались 23 водителя, четыре байкера сели за руль в состоянии опьянения, три мотоцикла и вовсе не были зарегистрированы. Также за сутки полицейские провели 135 бесед профбесед. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, использовать мотошлемы и защитную экипировку, а также соблюдать скоростной режим. В случае выявления несовершеннолетних водителей мототранспорта, ответственность понесут их родители.

