Мишустин внес на карту под Челябинском новую станцию по доставке газа

Мишустин подписал документ о ГРС в Челябинской области
Мишустин подписал документ о ГРС в Челябинской области

Председатель правительства РФ Михаил Миушстин внес на карту территориального планирования новый объект по транспортировке газа под Челябинском в Сосновском районе. Распоряжение об этом  опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Утвердить прилагаемые изменения в схему территориального планирования РФ в области федерального трубопроводного транспорта. Внести на схему газораспределительную станцию (ГРС) «с /з Митрофановский» в Кременкуле Сосновского района», — распорядился Мишустин в документе, которым располагает URA.RU. Регион представлен одним объектом.

Пропускная способность станции составит 150 тысяч кубометров в час, а среднегодовой объем прокачанного газа достигнет 1,182 млрд кубометров. В распоряжении говорится, что через объект пойдет газ перспективным потребителям Челябинской области.

ГРС уже существует. Согласно сайту администрации Кременкуля, в 2022 году проводились работы по увеличению мощности станции. 

