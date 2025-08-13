Мишустин внес на карту под Челябинском новую станцию по доставке газа

Председатель правительства РФ Михаил Миушстин внес на карту территориального планирования новый объект по транспортировке газа под Челябинском в Сосновском районе. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые изменения в схему территориального планирования РФ в области федерального трубопроводного транспорта. Внести на схему газораспределительную станцию (ГРС) «с /з Митрофановский» в Кременкуле Сосновского района», — распорядился Мишустин в документе, которым располагает URA.RU. Регион представлен одним объектом.
Пропускная способность станции составит 150 тысяч кубометров в час, а среднегодовой объем прокачанного газа достигнет 1,182 млрд кубометров. В распоряжении говорится, что через объект пойдет газ перспективным потребителям Челябинской области.
ГРС уже существует. Согласно сайту администрации Кременкуля, в 2022 году проводились работы по увеличению мощности станции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!