ЕС ударит санкциями по «теневому флоту» России, банкам и энергетике

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Меры нацелены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, газа и урана
Меры нацелены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, газа и урана Фото:

На фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине, Германия и Европейский союз рассматривают введение новых санкций против России. По данным издания Bild, планируемые санкции затрагивают три основных сектора: энергетику, судоходство и банковскую сферу.

Согласно источникам газеты Bild из федерального правительства Германии и структур ЕС, меры нацелены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, газа и урана, что должно существенно ослабить экономическую базу Кремля. Особое внимание уделяется судоходному сектору, в частности — деятельности так называемого «теневого флота». Этот термин обозначает суда, которые Россия использует для обхода действующих ограничений. В банковском секторе обсуждаются дополнительные карательные меры в отношении отдельных финансовых учреждений. Речь идет о банках, которые продолжают работать в России или участвуют в схемах обхода санкций.

Официальные лица в Берлине и Брюсселе обвиняют в провале дипломатических усилий президента РФ Владимира Путина и подчеркивают необходимость усиления давления на Москву. Рассматриваемые меры пока находятся на стадии обсуждения, и окончательное решение может быть принято в ближайшие недели. Российская сторона заявляет о неэффективности санкционного давления.

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На фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине, Германия и Европейский союз рассматривают введение новых санкций против России. По данным издания Bild, планируемые санкции затрагивают три основных сектора: энергетику, судоходство и банковскую сферу. Согласно источникам газеты Bild из федерального правительства Германии и структур ЕС, меры нацелены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, газа и урана, что должно существенно ослабить экономическую базу Кремля. Особое внимание уделяется судоходному сектору, в частности — деятельности так называемого «теневого флота». Этот термин обозначает суда, которые Россия использует для обхода действующих ограничений. В банковском секторе обсуждаются дополнительные карательные меры в отношении отдельных финансовых учреждений. Речь идет о банках, которые продолжают работать в России или участвуют в схемах обхода санкций. Официальные лица в Берлине и Брюсселе обвиняют в провале дипломатических усилий президента РФ Владимира Путина и подчеркивают необходимость усиления давления на Москву. Рассматриваемые меры пока находятся на стадии обсуждения, и окончательное решение может быть принято в ближайшие недели. Российская сторона заявляет о неэффективности санкционного давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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