В Кремле ответили на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков пока не дал никакой информации о возможном повторном визите бразильского лидера в Москву
Песков пока не дал никакой информации о возможном повторном визите бразильского лидера в Москву Фото:

В Кремле прокомментировали решение президента Бразилии Лулы да Силвы повторно посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока «ничего не может сказать по данному вопросу».

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее стало известно об инициативе бразильского лидера, который планирует обсудить с Путиным инициативы, связанные с возможными мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Приезд президента Бразилии в Россию запланирован сразу же после его визита в Китай.

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В Кремле прокомментировали решение президента Бразилии Лулы да Силвы повторно посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока «ничего не может сказать по данному вопросу». «В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Ранее стало известно об инициативе бразильского лидера, который планирует обсудить с Путиным инициативы, связанные с возможными мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Приезд президента Бразилии в Россию запланирован сразу же после его визита в Китай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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