В Кремле ответили на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

В Кремле прокомментировали решение президента Бразилии Лулы да Силвы повторно посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока «ничего не может сказать по данному вопросу».
«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.
Ранее стало известно об инициативе бразильского лидера, который планирует обсудить с Путиным инициативы, связанные с возможными мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Приезд президента Бразилии в Россию запланирован сразу же после его визита в Китай.
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