Фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина организовал патриотический день для 300 детей из Кыштыма, включая семьи участников СВО. Юным зрителям представили спектакли, приуроченные к 80-летию Великой Победы, в формате театра песка и теней, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Фонд „Объединение.РФ“ совместно с „Детским театром песка и теней „Скарабей“ из Челябинска 13 мая подарил юным жителям Кыштыма возможность окунуться в волшебный мир театра. Около 300 детей, в том числе дети участников СВО, стали зрителями впечатляющих постановок. В ДК „Металлург“ развернулось не просто театральное представление, а настоящая реконструкция военного быта“, — отметили в пресс-службе.
Дошкольникам показали спектакль «Боевые танки» о вкладе детей в Победу, а школьникам — постановку по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Артисты театра воссоздали атмосферу военных лет: звучали фронтовые частушки, а дети водили хороводы с игрушками тех лет. Фонд планирует и дальше проводить подобные мероприятия, сочетая историческое просвещение с поддержкой семей участников спецоперации.
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