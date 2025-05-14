Фонд депутата Барбашина познакомил детей с войной через искусство песка и теней. Фото

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Детям рассказали о подвигах во время Великой Отечественной войны
Детям рассказали о подвигах во время Великой Отечественной войны Фото:

Фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина организовал патриотический день для 300 детей из Кыштыма, включая семьи участников СВО. Юным зрителям представили спектакли, приуроченные к 80-летию Великой Победы, в формате театра песка и теней, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Фонд „Объединение.РФ“ совместно с „Детским театром песка и теней „Скарабей“ из Челябинска 13 мая подарил юным жителям Кыштыма возможность окунуться в волшебный мир театра. Около 300 детей, в том числе дети участников СВО, стали зрителями впечатляющих постановок. В ДК „Металлург“ развернулось не просто театральное представление, а настоящая реконструкция военного быта“, — отметили в пресс-службе.

Дошкольникам показали спектакль «Боевые танки» о вкладе детей в Победу, а школьникам — постановку по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Артисты театра воссоздали атмосферу военных лет: звучали фронтовые частушки, а дети водили хороводы с игрушками тех лет. Фонд планирует и дальше проводить подобные мероприятия, сочетая историческое просвещение с поддержкой семей участников спецоперации.

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Фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина организовал патриотический день для 300 детей из Кыштыма, включая семьи участников СВО. Юным зрителям представили спектакли, приуроченные к 80-летию Великой Победы, в формате театра песка и теней, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. «Фонд „Объединение.РФ“ совместно с „Детским театром песка и теней „Скарабей“ из Челябинска 13 мая подарил юным жителям Кыштыма возможность окунуться в волшебный мир театра. Около 300 детей, в том числе дети участников СВО, стали зрителями впечатляющих постановок. В ДК „Металлург“ развернулось не просто театральное представление, а настоящая реконструкция военного быта“, — отметили в пресс-службе. Дошкольникам показали спектакль «Боевые танки» о вкладе детей в Победу, а школьникам — постановку по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Артисты театра воссоздали атмосферу военных лет: звучали фронтовые частушки, а дети водили хороводы с игрушками тех лет. Фонд планирует и дальше проводить подобные мероприятия, сочетая историческое просвещение с поддержкой семей участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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