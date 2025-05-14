ЕР обучит тысячи молодых людей профессиям в сфере политики

Завершился прием заявок на участие в проекте «ПолитЗавод», организованный «Молодой Гвардией Единой России». Как сообщили организаторы, с 25 марта на участие зарегистрировались более 15 тысяч человек со всей страны. Наиболее востребованным направлением стал политический спикер — на него поступило 4,3 тысячи заявок. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«Впереди у ребят обучение, по итогам которого они получат возможность реализовать себя в политической жизни, принять участие в избирательных кампаниях в качестве кандидатов и технологов, повысить компетенции по другим направлениям политической работы. Рассчитываем и на то, что лучшие участники „ПолитЗавода“ будут вовлечены в написание новой народной программы партии. В том числе от их гражданской позиции, вовлеченности, готовности участвовать в развитии страны и построении ее будущего — зависит наполнение документа сутевыми инициативами», — подчеркнул Якушев, говоря о сути проекта. Его слова передает пресс-служба партии. В настоящий момент прием заявок на участие в проекте завершен — заявки подали более 15 тысяч человек.
Как уточнили организаторы, наибольший отклик после направления «политический спикер» получили позиции менеджера по общественным проектам, на которые поступило 4,2 тысячи заявок. Получить навыки специалиста по политическому SMM и дизайну захотели 3,7 тысячи человек. На направление технолога предвыборных штабов было отправлено 3 тысячи заявок. В течение всего периода приема заявок представители «Молодой гвардии» ежедневно проводили презентации проекта в высших учебных заведениях и общественных пространствах по всей России с целью привлечения новых участников.
Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил также, что наибольшее количество участников зарегистрировалось в Москве — 1899 человек. В Московской области — 1241 заявок, в Чеченской Республике — 640, в Республике Татарстан — 551 и в Краснодарском крае — 490. Проект привлек внимание представителей самых разных профессиональных сфер.
С 25 марта организация «Молодая Гвардия Единой России» объявила о старте всероссийского проекта «ПолитЗавод». Позднее, 30 апреля, МГЕР приняла решение продлить срок приема заявок на участие до 12 мая. К участию приглашались граждане в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках проекта для них предусмотрена образовательная программа с очно-заочным форматом обучения по четырем направлениям: работа технологом предвыборного штаба, деятельность политического спикера, управление общественными проектами, а также политический SMM и дизайн. Регистрация осуществлялась на официальном портале проекта politzavod2025.рф.
По итогам отбора лучшие участники получат возможность пройти стажировки в органах власти федерального и регионального уровней и в Центральном штабе «Молодой Гвардии». Кроме того, отличившиеся смогут попробовать себя в качестве помощников депутатов различных инстанций и войти в команды региональных исполнительных комитетов партии «Единая Россия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.