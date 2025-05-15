Свердловчанам рассказали, как повысить эффективность бизнеса с помощью ИИ

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По мнению Антона Кошелева, ИИ поможет бизнесу автоматизировать документооборот
По мнению Антона Кошелева, ИИ поможет бизнесу автоматизировать документооборот Фото:

Искусственный интеллект (ИИ) способен значительно облегчить работу малого бизнеса, помогая в изучении целевой аудитории, поиске новых ниш и анализе трендов, однако его использование может быть связано с определенными рисками. Об этом рассказали эксперты на втором дне форума «Финмаркет», который проходит в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Доцент кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий УрФУ Антон Кошелев отметил, что ИИ уже сегодня помогает малому бизнесу автоматизировать документооборот, анализировать и обрабатывать документы, создавать шаблоны ответов. «В SMM-сфере ИИ помогает создавать контент-план, работает в графике и дизайне», — пояснил Кошелев.

Юрий Чернышев считает основной проблемой нейросетей - возможность утечки данных
Юрий Чернышев считает основной проблемой нейросетей - возможность утечки данных
Фото:

Вместе с тем его коллега, доцент ИРИТ-РТФ УрФУ, руководитель исследовательского центра UDV Group Юрий Чернышов обратил внимание на недостатки цифровых технологий. «Самое важное ограничение ИИ — его закрытость, он не может объяснить, как он принял то или иное решение. Есть методы, чтобы это преодолеть, но очень опосредованные и недостаточные», — отметил он.

По словам эксперта, среди ключевых угроз — утечка коммерческих и персональных данных, ошибки в документах и риск нарушения авторских прав при использовании нейросетей. «Последний барьер, который нас защищает, — это эмоции, чувства, которые есть у человека и которых нет у ИИ. Опытный управленец, глядя в глаза подчиненному, может понять, схитрил ли он где-то, обманул и так далее», — подчеркнул Чернышов.

Форум «Финмаркет» проходит в Екатеринбург третий год подряд. На первом дне форума, 15 мая, эксперты экономики обсудили надвигающийся финансовый кризис.

Мероприятие посетило около 200 человек
Мероприятие посетило около 200 человек
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Искусственный интеллект (ИИ) способен значительно облегчить работу малого бизнеса, помогая в изучении целевой аудитории, поиске новых ниш и анализе трендов, однако его использование может быть связано с определенными рисками. Об этом рассказали эксперты на втором дне форума «Финмаркет», который проходит в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Доцент кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий УрФУ Антон Кошелев отметил, что ИИ уже сегодня помогает малому бизнесу автоматизировать документооборот, анализировать и обрабатывать документы, создавать шаблоны ответов. «В SMM-сфере ИИ помогает создавать контент-план, работает в графике и дизайне», — пояснил Кошелев. Вместе с тем его коллега, доцент ИРИТ-РТФ УрФУ, руководитель исследовательского центра UDV Group Юрий Чернышов обратил внимание на недостатки цифровых технологий. «Самое важное ограничение ИИ — его закрытость, он не может объяснить, как он принял то или иное решение. Есть методы, чтобы это преодолеть, но очень опосредованные и недостаточные», — отметил он. По словам эксперта, среди ключевых угроз — утечка коммерческих и персональных данных, ошибки в документах и риск нарушения авторских прав при использовании нейросетей. «Последний барьер, который нас защищает, — это эмоции, чувства, которые есть у человека и которых нет у ИИ. Опытный управленец, глядя в глаза подчиненному, может понять, схитрил ли он где-то, обманул и так далее», — подчеркнул Чернышов. Форум «Финмаркет» проходит в Екатеринбург третий год подряд. На первом дне форума, 15 мая, эксперты экономики обсудили надвигающийся финансовый кризис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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