Свердловчанам рассказали, как повысить эффективность бизнеса с помощью ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) способен значительно облегчить работу малого бизнеса, помогая в изучении целевой аудитории, поиске новых ниш и анализе трендов, однако его использование может быть связано с определенными рисками. Об этом рассказали эксперты на втором дне форума «Финмаркет», который проходит в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
Доцент кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий УрФУ Антон Кошелев отметил, что ИИ уже сегодня помогает малому бизнесу автоматизировать документооборот, анализировать и обрабатывать документы, создавать шаблоны ответов. «В SMM-сфере ИИ помогает создавать контент-план, работает в графике и дизайне», — пояснил Кошелев.
Вместе с тем его коллега, доцент ИРИТ-РТФ УрФУ, руководитель исследовательского центра UDV Group Юрий Чернышов обратил внимание на недостатки цифровых технологий. «Самое важное ограничение ИИ — его закрытость, он не может объяснить, как он принял то или иное решение. Есть методы, чтобы это преодолеть, но очень опосредованные и недостаточные», — отметил он.
По словам эксперта, среди ключевых угроз — утечка коммерческих и персональных данных, ошибки в документах и риск нарушения авторских прав при использовании нейросетей. «Последний барьер, который нас защищает, — это эмоции, чувства, которые есть у человека и которых нет у ИИ. Опытный управленец, глядя в глаза подчиненному, может понять, схитрил ли он где-то, обманул и так далее», — подчеркнул Чернышов.
Форум «Финмаркет» проходит в Екатеринбург третий год подряд. На первом дне форума, 15 мая, эксперты экономики обсудили надвигающийся финансовый кризис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!