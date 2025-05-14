14 мая 2025

Задержан участник реформы свердловского минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Ленинский райсуд отправил под арест Сергея Леднева Фото:

В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы ГБУ «Оператор электронного правительства» Сергея Леднева — структуры, подведомственной областному министерству цифрового развития. Ему уже избрали меру пресечения, сказали URA.RU в Ленинском райсуде.

«Судебный процесс прошел 18 апреля. Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — сообщили в инстанции. Известно, что его защита обжаловала это решение.

Леднева обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Незадолго до задержания он успел уволиться, знает источник URA.RU. Еще раньше Леднев возглавлял Центр цифровой трансформации здравоохранения, но структуру ликвидировали, и под Леднева создали должность зама в ГБУ. Он, в частности, отвечал за перевод учреждений минздрава на «Единую цифровую платформу», которая должна была избавить врачей от бумажной волокиты. Но реформа двигалась со скрипом

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В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы ГБУ «Оператор электронного правительства» Сергея Леднева — структуры, подведомственной областному министерству цифрового развития. Ему уже избрали меру пресечения, сказали URA.RU в Ленинском райсуде. «Судебный процесс прошел 18 апреля. Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — сообщили в инстанции. Известно, что его защита обжаловала это решение. Леднева обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Незадолго до задержания он успел уволиться, знает источник URA.RU. Еще раньше Леднев возглавлял Центр цифровой трансформации здравоохранения, но структуру ликвидировали, и под Леднева создали должность зама в ГБУ. Он, в частности, отвечал за перевод учреждений минздрава на «Единую цифровую платформу», которая должна была избавить врачей от бумажной волокиты. Но реформа двигалась со скрипом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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