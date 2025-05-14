Политика Задержан участник реформы свердловского минздрава 15 мая 2025 в 12:12 Размер текста - 17 + Ленинский райсуд отправил под арест Сергея Леднева Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы ГБУ «Оператор электронного правительства» Сергея Леднева — структуры, подведомственной областному министерству цифрового развития. Ему уже избрали меру пресечения, сказали URA.RU в Ленинском райсуде. «Судебный процесс прошел 18 апреля. Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — сообщили в инстанции. Известно, что его защита обжаловала это решение. Леднева обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Незадолго до задержания он успел уволиться, знает источник URA.RU. Еще раньше Леднев возглавлял Центр цифровой трансформации здравоохранения, но структуру ликвидировали, и под Леднева создали должность зама в ГБУ. Он, в частности, отвечал за перевод учреждений минздрава на «Единую цифровую платформу», которая должна была избавить врачей от бумажной волокиты. Но реформа двигалась со скрипом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы ГБУ «Оператор электронного правительства» Сергея Леднева — структуры, подведомственной областному министерству цифрового развития. Ему уже избрали меру пресечения, сказали URA.RU в Ленинском райсуде. «Судебный процесс прошел 18 апреля. Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — сообщили в инстанции. Известно, что его защита обжаловала это решение. Леднева обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Незадолго до задержания он успел уволиться, знает источник URA.RU. Еще раньше Леднев возглавлял Центр цифровой трансформации здравоохранения, но структуру ликвидировали, и под Леднева создали должность зама в ГБУ. Он, в частности, отвечал за перевод учреждений минздрава на «Единую цифровую платформу», которая должна была избавить врачей от бумажной волокиты. Но реформа двигалась со скрипом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям