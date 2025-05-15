В Турции подтвердили, что американская делегация прибыла в Стамбул

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время трансляции официально подтвердил прибытие делегации США в Стамбул. По его словам, визит связан с подготовкой к новым раундам переговоров между представителями России и Украины, которые планируются на ближайшие дни.
Как отмечают в турецком МИД, основная задача предстоящих встреч — обсуждение возможных путей деэскалации вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Ожидается, что участие американской делегации будет носить наблюдательный и консультационный характер.
Переговоры между Российской Федерацией и Украиной по урегулированию конфликта запланированы на 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне начала переговоров. В ходе первых заявлений на турецкой территории Владимир Зеленский выразил недовольство составом российской делегации.
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