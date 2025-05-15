В Турции подтвердили, что американская делегация прибыла в Стамбул

Делегация США прибыла в Стамбул для участия в переговорах РФ и Украины
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Участие американской делегации будет носить наблюдательный характер
Участие американской делегации будет носить наблюдательный характер Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время трансляции официально подтвердил прибытие делегации США в Стамбул. По его словам, визит связан с подготовкой к новым раундам переговоров между представителями России и Украины, которые планируются на ближайшие дни.

Как отмечают в турецком МИД, основная задача предстоящих встреч — обсуждение возможных путей деэскалации вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Ожидается, что участие американской делегации будет носить наблюдательный и консультационный характер.

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной по урегулированию конфликта запланированы на 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне начала переговоров. В ходе первых заявлений на турецкой территории Владимир Зеленский выразил недовольство составом российской делегации.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время трансляции официально подтвердил прибытие делегации США в Стамбул. По его словам, визит связан с подготовкой к новым раундам переговоров между представителями России и Украины, которые планируются на ближайшие дни. Как отмечают в турецком МИД, основная задача предстоящих встреч — обсуждение возможных путей деэскалации вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Ожидается, что участие американской делегации будет носить наблюдательный и консультационный характер. Переговоры между Российской Федерацией и Украиной по урегулированию конфликта запланированы на 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне начала переговоров. В ходе первых заявлений на турецкой территории Владимир Зеленский выразил недовольство составом российской делегации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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