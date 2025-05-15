15 мая 2025

Профессор Ткаченко: Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США
Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев намеренно затягивает начало переговоров, рассчитывая получить дополнительные гарантии поддержки от Запада. Такой подход может быть связан с ожиданием визита американских представителей, в том числе высокопоставленных. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. 

«Украинцы просто тянут время. Они надеются, что завтра смогут получить поддержку со стороны Соединенных Штатов — возможно, даже приедет кто-то из американской делегации или из Великобритании. Это может усилить их переговорную позицию по обеим ключевым вопросам. Говорят даже о возможном визите госсекретаря Марко Рубио, но это вряд ли существенно повлияет на позицию России», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко. 

В Стамбуле запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в консультациях. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальные обновления о переговорах доступны в онлайн-трансляции на URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев намеренно затягивает начало переговоров, рассчитывая получить дополнительные гарантии поддержки от Запада. Такой подход может быть связан с ожиданием визита американских представителей, в том числе высокопоставленных. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.  «Украинцы просто тянут время. Они надеются, что завтра смогут получить поддержку со стороны Соединенных Штатов — возможно, даже приедет кто-то из американской делегации или из Великобритании. Это может усилить их переговорную позицию по обеим ключевым вопросам. Говорят даже о возможном визите госсекретаря Марко Рубио, но это вряд ли существенно повлияет на позицию России», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко.  В Стамбуле запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в консультациях. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальные обновления о переговорах доступны в онлайн-трансляции на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...