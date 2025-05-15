Более 600 жителей Перми переезжают из аварийного жилья

Более 600 жителей Перми переезжают из аварийного жилого фонда в новые квартиры. Будущих жильцов приглашают для получения ключей и оформления договоров на новые квартиры, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин.
«Строительство муниципального дома на ул. Нейвинская, 5, завершилось. В новом муниципальном доме 241 жилое помещение общей площадью 9 359 квадратных метров. 75 семей уже получили свои заветные ключи», — поделился Соснин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край стабильно показывает высокие показатели развития. В частности, по результатам 2024 года регион оказался в числе лидеров по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!