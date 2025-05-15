15 мая 2025

Более 600 жителей Перми переезжают из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 600 пермяков переезжают из аварийного жилья
Более 600 пермяков переезжают из аварийного жилья Фото:

Более 600 жителей Перми переезжают из аварийного жилого фонда в новые квартиры. Будущих жильцов приглашают для получения ключей и оформления договоров на новые квартиры, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. 

«Строительство муниципального дома на ул. Нейвинская, 5, завершилось. В новом муниципальном доме 241 жилое помещение общей площадью 9 359 квадратных метров. 75 семей уже получили свои заветные ключи», — поделился Соснин в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край стабильно показывает высокие показатели развития. В частности, по результатам 2024 года регион оказался в числе лидеров по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

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Более 600 жителей Перми переезжают из аварийного жилого фонда в новые квартиры. Будущих жильцов приглашают для получения ключей и оформления договоров на новые квартиры, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин.  «Строительство муниципального дома на ул. Нейвинская, 5, завершилось. В новом муниципальном доме 241 жилое помещение общей площадью 9 359 квадратных метров. 75 семей уже получили свои заветные ключи», — поделился Соснин в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край стабильно показывает высокие показатели развития. В частности, по результатам 2024 года регион оказался в числе лидеров по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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