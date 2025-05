Все выступления России на «Евровидении»: провалы, взлеты и скандалы

Завершился второй полуфинал «Евровидения-2025»

16 мая 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

Россия впервые приняла участие в «Евровидении» в 1994 году. Фото: Jens B?ttner/dpa/Global Look Press новость из сюжета «Евровидение-2025» Второй полуфинал конкурса «Евровидение» прошел в швейцарском Базеле. В нынешнем году музыкальное состязание будет проведено в 69-й раз. В заключительный этап конкурса прошли представители Литвы, Израиля, Армении, Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Латвии, Мальты и Греции. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Завершился второй полуфинал «Евровидения»: кто будет бороться за главный приз С 1994 года Россия участвовала в международном песенном конкурсе «Евровидение» 23 раза, пропустив несколько лет из-за низких результатов, организационных проблем или политических разногласий. За эти годы страна пережила яркие триумфы, болезненные провалы и громкие скандалы, которые сделали ее выступления одними из самых обсуждаемых в истории конкурса. От дебюта Юдифь до последней попытки Манижи в 2021 году, от единственной победы Димы Билана до исключения России из конкурса в 2022 году — путь страны на «Евровидении» — в материале URA.RU. 1994: Юдифь — скромный дебют Первая участница «Евровидения» от России Мария Кац (Юдифь) Фото: Valerie Plotnikov / Russian Look / Global Look Press Россия дебютировала в Дублине с певицей Юдифь (Мария Кац), исполнившей лирическую балладу «Вечный странник» на русском языке. Песня, победившая в национальном отборе против Сергея Пенкина и группы «Ногу свело», набрала 70 баллов и заняла девятое место из 25. Для первого раза результат был достойным, хотя критики отмечали, что композиция и постановка уступали ярким номерам конкурентов, таких как Ирландия с ее будущей звездой Riverdance. Юдифь позже участвовала в шоу «Голос» (4-й сезон, 2015), напомнив о своем историческом дебюте. Участие стало важным шагом, но не сенсацией. 1995: Филипп Киркоров — провал поп-короля Филипп Киркоров представлял Россию с песней «Колыбельная для вулкана» Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости В 1995 году в Дублин отправился Филипп Киркоров, уже признанный поп-король России, с драматичной «Колыбельной для вулкана». Ожидания были высокими, но песня получила всего 17 баллов (10 от Норвегии, 6 от Хорватии, 1 от Кипра) и заняла 17-е место из 23. Номер критиковали за скромную постановку и мелодию, не соответствующую вкусам европейской публики. Киркоров позже называл поездку экспериментом, признавая, что недооценил специфику конкурса. 1996: Андрей Косинский — отсев на старте В 1996 году «Евровидение» ввело аудиоотбор, чтобы ограничить число участников. Россию представлял Андрей Косинский с песней «Я это я», но композиция заняла 26-е место из 29 и не прошла в финал в Осло. Косинский остался в тени, хотя позже участвовал в шоу «Голос 60+» (2018). 1997: Алла Пугачева — примадонна без оваций Пугачева заняла 15-е место из 25 в Дублине Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва» Алла Пугачева, легенда советской и российской эстрады, выступила в Дублине с песней «Примадонна», которая дала ей знаменитое прозвище. Композиция стала хитом в России, но на «Евровидении» набрала лишь 33 балла, заняв 15-е место из 25. Европейская публика не оценила «русский» стиль песни и минималистичную постановку. Пугачева восприняла результат философски, но провал усилил скептицизм по поводу участие в конкурсе крупных звезд. Тем не менее, песня укрепила статус Пугачевой на родине. 1998–1999: вынужденная пауза и первый скандал Низкий результат Пугачевой привел к отстранению России от участия в 1998 году по правилам, учитывавшим средний балл за последние годы. На новый конкурс планировалось отправить Татьяну Овсиенко с песней «Солнце мое», но выступление было отменено. В знак протеста российские каналы («Первый» и РТР) отказались транслировать конкурс, что спровоцировало еще одно наказание — недопуск в 1999 году. 2000: Алсу — юная звезда на подиуме Алсу представляла Россию с песней Solo Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press Россия вернулась в Стокгольм с 16-летней Алсу и ее англоязычной песней «Solo». Хитовая поп-композиция, сильный вокал и стильный номер принесли 155 баллов и второе место (первое досталось датскому дуэту Olsen Brothers). Алсу стала первой российской артисткой, приблизившейся к победе. Ее обвиняли в использовании компьютерной обработки голоса, что запрещено правилами, а российская делегация жаловалась на аналогичное нарушение датчан, но безрезультатно. 2001: Мумий Тролль — рок-эксперимент Группа «Мумий Тролль» представляла Россию с новым концептом на «Евровидении» Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press Группа «Мумий Тролль» под руководством Ильи Лагутенко представила в Копенгагене песню «Lady Alpine Blue» на английском языке. Рок-композиция с меланхоличным настроением набрала 37 баллов и заняла 12-е место из 23. Европейская публика не оценила нишевый стиль, а критики сочли песню слишком сложной для конкурса. 2002: «Премьер-министр» — поп без искры Поп-группа «Премьер-министр» в «золотом» составе (Жан Григорьев-Милимеров, Вячеслав Бодолика, Питер Джейсон, Дмитрий Ланской) выступила в Таллине с песней «Northern Girl». Композиция набрала 55 баллов и заняла 10-е место из 24. Номер критиковали за слабую хореографию и отсутствие яркого припева, что сделало выступление проходным. 2003: t.A.T.u. — провокация и близость к победе Экс-солистка t.A.T.u. назвала выступление на «Евровидении» личным позором Фото: Лисицын Виктор / ТАСС Группа t.A.T.u., известная провокационным имиджем, отправилась в Ригу с песней «Не верь, не бойся» на русском языке. Юлия Волкова и Елена Катина были фаворитами, набрав 164 балла, и заняли третье место, уступив Турции всего три балла. Фанаты считали, что Россия могла победить, если бы Ирландия не заменила зрительское голосование решением жюри, дав t.A.T.u. ноль баллов. Скандальный образ группы, слухи о «лесбийских» отношениях (ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенным в РФ) и дерзкое поведение на репетициях вызвали ажиотаж, сделав номер культовым. 2004: Юлия Савичева — ошибка на сцене Россию отстранили от Евровидения в 2022 Фото: Jens B?ttner/dpa/Global Look Press Юлия Савичева представила Россию в Стамбуле с песней «Believe Me». Во время выступления она чуть не упала со спины танцора, что вызвало срыв голоса и испортило номер. Итог — 11-е место с 67 баллами. Савичева позже признавалась, что техническая ошибка подорвала ее уверенность в себе. Несмотря на неудачу, участие укрепило ее популярность в России, а песня стала хитом. 2005: Наталья Подольская — ожидания не оправдались Наталья Подольская, победившая в национальном отборе Диму Билана и Анастасию Стоцкую, выступила в Киеве с песней «Nobody Hurt No One». Композиция оказалась неформатной для «Евровидения», и певица заняла лишь 15-е место с 57 баллами. Продюсер Виктор Дробыш назвал результат главным поражением своей карьеры. 2006: Дима Билан — первый шаг к триумфу Дима Билан дебютировал в Афинах с песней «Never Let You Go», дополненной зрелищным номером с балериной, вылезающей из рояля. Певец набрал 248 баллов и занял второе место, уступив финской группе Lordi с их хард-рок хитом. Это был один из лучших результатов России, а Билан стал любимцем публики. 2007: Serebro — дерзкий прорыв Serebro заняли третье место с 207 баллами Фото: Andrey Chepakin / Russian Look / Global Look Press Трио Serebro (Елена Темникова, Ольга Серябкина, Марина Лизоркина), созданное Максимом Фадеевым, представило Россию в Хельсинки с песней «Song #1». Энергичный поп-трек и провокационная хореография принесли 207 баллов и третье место. Выступление стало международным хитом, а группа обрела мировую известность. 2008: и снова Билан — единственная победа В 2008 году впервые победителем конкурса стал представитель из России — Дима Билан Фото: Joerg Carstensen/picture-alliance/ dpa / ТАСС В 2008 году Дима Билан вернулся в Белград с песней «Believe», выступив с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Номер, объединивший вокал, катание на льду и скрипичное соло, набрал 272 балла и принес России первую и единственную победу на «Евровидении». Успех позволил Москве принять конкурс в 2009 году, а Билан стал национальным героем. 2009: Анастасия Приходько — спорное решение Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в «Евровидении» от России Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press В Москве Россию представляла Анастасия Приходько с песней «Мамо» на русском и украинском языках. Выбор певицы вызвал споры: некоторые считали, что ее выбрали, чтобы избежать повторной победы и новых расходов на организацию конкурса. Приходько набрала 91 балл и заняла 11-е место. Номер с анимацией стареющего лица был амбициозным, но не впечатлил жюри и зрителей. 2010: Петр Налич — искренность без успеха Музыкальный коллектив Петра Налича, победивший в национальном отборе, выступил в Осло с лирической песней «Lost and Forgotten». Композиция набрала 90 баллов и заняла 11-е место. Выступление запомнилось душевностью, но не смогло выделиться среди ярких номеров конкурентов. 2011: Алексей Воробьев — самоуверенность и провал Алексей Воробьев, победитель внутреннего отбора, представил Россию в Дюссельдорфе с песней «Get You», написанной продюсерами RedOne. Певец был уверен в успехе, но его номер критиковали за излишнюю браваду, а поведение на пресс-конференциях (включая резкие высказывания) вызвало споры. Итог — 16-е место с 77 баллами. 2012: «Бурановские бабушки» — сенсация мира «Бурановские бабушки» заявили о нежелании возвращаться на сцену Евровидения Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press Коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии покорил Баку с песней «Party for Everybody» на удмуртском и английском языках. Их душевное выступление с печкой, пирогами и танцами набрало 259 баллов. Группа заняла второе место, уступив шведке Лорин. Бабушки стали глобальной сенсацией, доказав, что искренность и национальный колорит могут затмить поп-звезд. 2013: Дина Гарипова — стабильность без блеска Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова выступила в Мальме с балладой «What If». Песня набрала 174 балла и заняла пятое место — достойный результат, но без вау-эффекта. По мнению зрителей, классическое исполнение соответствовало стилю певицы, но не выделялось на фоне более зрелищных номеров. 2014: сестры Толмачевы — политика на сцене Сестры Толмачевы впервые заявили о себе в 2006 году благодаря вокальному конкурсу «Детское Евровидение» Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Сестры Мария и Анастасия Толмачевы, победительницы детского «Евровидения» 2006 года, представили Россию в Копенгагене с песней «Shine». Они набрали 89 баллов и заняли седьмое место. Выступление омрачилось политическим контекстом: часть зрителей освистала сестер на фоне событий на Украине, что вызвало протест российской делегации. 2015: Полина Гагарина — мощь и споры Полина Гагарина выступила в Вене с балладой «A Million Voices», посвященной миру. Песня набрала 303 балла и заняла второе место, уступив номеру шведа Монса Зелмерлева. Номер получил высокие оценки, но часть зрителей освистала Гагарину во время объявления баллов, что связывали с политической ситуацией. 2016: Сергей Лазарев — зрелище и разочарование Лазарев дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение» Фото: Sergey Lazarev / Instagram.com / Global Look Press (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Сергей Лазарев представил Россию в Стокгольме с песней «You Are the Only One». Эффектный номер с проекциями и акробатикой набрал 491 балл и занял третье место, хотя зрители поставили его на первое место. Поражение связывали с голосованием жюри, которое фанаты и российские СМИ сочли политизированным. 2017: Юлия Самойлова — скандал с запретом Юлия Самойлова должна была выступить в Киеве с песней «Flame Is Burning», но Украина запретила ей въезд из-за концерта в Крыму в 2015 году. Россия отказалась заменять певицу или выступать удаленно, что привело к пропуску конкурса. Скандал стал одним из самых громких в истории «Евровидения», обострив отношения между странами и вызвав дебаты о политизации конкурса. 2018: Юлия Самойлова — первый непроход в финал В Лиссабоне Юлия Самойлова выступила с песней «I Won»t Break», но не прошла в финал, набрав всего 65 баллов в полуфинале. Номер критиковали за слабую постановку и неуверенное исполнение, а певицу поддерживали за стойкость, несмотря на давление. 2019: Сергей Лазарев — вторая попытка Клип на песню Сергея Лазарева «Scream» набрал более двух миллионов просмотров Фото: Henrik Montgomery/Tt / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Сергей Лазарев поехал в Тель-Авив с драматичной песней «Scream». Номер с зеркальными эффектами набрал 370 баллов и занял третье место. Зрелищное выступление вновь столкнулось с низкими оценками жюри, что породило очередные споры о политизированности голосования. Лазарев закрепил статус одного из лучших российских участников, но победа осталась недостижимой. 2020: Little Big — несбывшаяся мечта Группа Little Big должна была выступить в Роттердаме с песней «UNO», но конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19. Клип на песню стал самым популярным среди участников 2020 года, набрав миллионы просмотров. Эпатажный стиль группы и ее международная известность давали шансы на высокие места, что сделало отмену особенно обидной для фанатов (лидер группы Илья Прусикин признан в России иноагентом). 2021: Манижа — смелость и споры Манижа заняла девятое место в 2021 году Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press Певица Манижа представила Россию в Роттердаме с песней «Russian Woman», посвященной борьбе со стереотипами о женщинах. Выступление в платье из лоскутов, присланных со всей страны, набрало 204 балла и заняло девятое место. В России песню критиковали за политизированность и феминистский посыл, но за рубежом хвалили за смелость и оригинальность. В феврале 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) исключил Россию из «Евровидения» на фоне специальной военной операции на Украине. Российские вещатели (Первый канал и ВГТРК) приостановили членство в ЕВС, а 26 мая Россия была официально отстранена, что исключило возможность дальнейшего участия. За 23 года Россия выиграла конкурс лишь однажды.

