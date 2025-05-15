15 мая 2025

Пермскую «Парму» покинул лучший снайпер Гарретт Нэвелс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-служба команды поблагодарила игрока за работу в сезоне
Пресс-служба команды поблагодарила игрока за работу в сезоне Фото:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 16 мая покинул лучший снайпер. Речь об американском защитнике Гарретте Нэвелсе.

«Он продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за отзывчивость и большой вклад в успехи команды в этом сезоне», — сообщает пресс-служба «Пармы» в своем telegram-канале.

В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он набирал в среднем 16,8 очков за игру в 40 проведенных матчах.

В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Фото:

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» 16 мая покинул лучший снайпер. Речь об американском защитнике Гарретте Нэвелсе. «Он продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за отзывчивость и большой вклад в успехи команды в этом сезоне», — сообщает пресс-служба «Пармы» в своем telegram-канале. В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он набирал в среднем 16,8 очков за игру в 40 проведенных матчах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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