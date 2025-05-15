Пресс-служба команды поблагодарила игрока за работу в сезоне
Пермский баскетбольный клуб «Парма» 16 мая покинул лучший снайпер. Речь об американском защитнике Гарретте Нэвелсе.
«Он продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за отзывчивость и большой вклад в успехи команды в этом сезоне», — сообщает пресс-служба «Пармы» в своем telegram-канале.
В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он набирал в среднем 16,8 очков за игру в 40 проведенных матчах.
В предыдущем сезоне спортсмен занял четвертое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
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